Kate Winslet ha rifiutato di nascondere la pancia in una scena di un film: “Voglio essere in sintonia con la mia età” L’attrice rifiuta i ritocchini in post-produzione che nascondono imperfezioni come rughe e rotolini della pancia: “Voglio un corpo e un viso in sintonia con la sua età”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Kate Winslet è stata intervistata da Harper's Bazaar, rivista di moda che le ha dedicato la copertina e un intrigante servizio fotografico. Al magazine ha dichiarato che un regista le aveva proposto di eliminare i ‘rotolini della pancia' in post-produzione dopo una scena di sesso. Lei, però, ha declinato questa possibilità. Il regista era Craig Zobel e la scena di sesso era stata ripresa durante la miniserie Mare of Easttown (2021): "Volevo che il mio personaggio fosse ritratto come una donna imperfetta ma piena, volevo un corpo e un viso che si muovessero in sintonia con quella che è la sua età".

La rivelazione di Kate Winslet

Nell'intervista ad Harper's Bazaar, Kate Winslet ha raccontato: "Ci stiamo privando dei corpi femminili non filtrati e realistici nei film". L'attrice ha riconosciuto che il suo aspetto in quella miniserie (bellissima, a proposito: qui la nostra recensione pubblicata al tempo) "non era esattamente glamour" ma quando il regista Craig Zobel le ha proposto di "eliminare un po' di pancetta in post-produzione", lei ha replicato: "Non ci provare nemmeno". Ha anche polemizzato per il fatto che il poster promozionale della miniserie era eccessivamente ritoccato e lei voleva più rughe sul viso, proprio perché era in funzione con il suo personaggio.

"Le donne oggi rifiutano di essere giudicate"

Kate Winslet ora è sul set di un film che ripercorre la vita di Lee Miller Penrose, modella che ha poi intrapreso la professione di reporter di guerra nella seconda guerra mondiale. Anche in quel caso, ha raccontato, "c'è una scena in cui Lee è seduta su una panchina in bikini… E uno della troupe si è avvicinato tra una ripresa e l'altra e ha detto: ‘Forse vorresti sederti più dritta.' ‘Per non far vedere le pieghe della mia pancia? Neanche per sogno!". Poi ha concluso l'intervista: "Sento un senso di sollievo enorme sapendo che le donne oggi rifiutano di essere giudicate per l'aspetto fisico".