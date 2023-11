Kasia Smutniak: “La casa in campagna con Pietro Taricone resterà per sempre un luogo di famiglia” L’attrice racconta in un’intervista i suoi vent’anni di vita romana. Insieme a Pietro Taricone decise di comprare una casa in campagna che era per loro un luogo del cuore. “Abbiamo fatto un mutuo, abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi”, racconta con emozione. “uando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta”.

A cura di Giulia Turco

Kasia Smutniak ricorda gli anni di vita trascorsi insieme a Pietro Taricone, dal quale ha avuto la figlia Sophie. In un’intervista rilasciata ad Hollywood Reporter in occasione del suo debutto alla regia con Mur, un film che racconta la storia della galleria tra Polonia e Bielorussia, l’attrice ripercorre alcuni dei momenti e dei ricordi più vividi della sua vita romana.

Il ricordo della vita con Pietro Taricone

“Non so se sono la persona giusta per parlare di Roma”, è la premessa dell’attrice e modella polacca. “Ci vivo, è vero, da più di vent’anni, ma non appartengo a questa città. In verità non appartengo a nessun posto”, racconta ad Hollywood Reporter. Insieme a Pietro Taricone, anni addietro, aveva comprato una casa in campagna, diventato il loro posto del cuore. Non è mai riuscita a staccarsene, anche dopo la morte del compagno nel 2010. “Eravamo piccoli io e Pietro, eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna e abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi”, racconta con emozione oggi. “Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi, quando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono. I figli se vorranno resteranno, lì avranno sempre un posto”.

Oggi Kasia è sposata con Domenico Procacci

Il ricordo di Pietro è sempre incancellabile, per l’amore che li ha uniti e per la figlia che hanno avuto in comune, Sophie, che oggi ha 19 anni ed è tutta sua mamma. Pietro è morto a 35 anni nel 2010, a causa di un incidente con il paracadute. Lei non ha mai smesso di ricordarlo. Nel frattempo, con gli anni, ha però ritrovato l’amore. Nel 2019 ha sposato il produttore Domenico Procacci. L’attrice aveva da poco compiuto 40 anni. Alla presenza di amici e familiari, a celebrare il matrimonio è stato Sandro Veronesi, mentre a fare da testimone alla sposa il regista Ferzan Ozpetek. Insieme al marito, Kasia ha avuto un secondo figlio, Leone, che oggi ha 9 anni.