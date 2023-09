Karina Cascella: “Ora a Pomeriggio 5 solo cronaca e politica, il pubblico vuole intrattenimento” Karina Cascella paragona il nuovo Pomeriggio 5 ai programmi di informazione di Rete 4. Secondo il parere dell’ex opinionista di Barbara D’Urso, la trasmissione ora sarebbe troppo seria: “Le persone a casa, dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 4 settembre, è iniziata la nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione. Un cambiamento quasi radicale in Mediaset che ha scatenato, dopo la prima messa in onda, una pioggia di commenti sull'operato della conduttrice che ha preso il posto di Barbara D'Urso. Tra questi spicca quello di Karina Cascella, ex opinionista della trasmissione: "Le persone a casa, dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento".

Il commento di Karina Cascella dopo la prima di Myrta Merlino a Pomeriggio5

"Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c'è alcuna differenza tra questo nuovo Pomeriggio 5 e i programmi di Rete 4. Cronaca nera e politica": così Karina Cascella ha iniziato il suo commento, condiviso tra le stories di Instagram, riguardo il nuovo Pomeriggio 5. Secondo l'influencer ed opinionista delle ex trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, i contenuti ora sarebbero troppo seri: "Le persone a casa, dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto".

"Barbara D'Urso? Una professionista che andava tutelata"

Lo scorso luglio la stessa Cascella ai microfoni di Fanpage.it ha detto la sua riguardo l'uscita di scena della conduttrice con la quale lavorava: "Barbara è come una persona di famiglia. Ci sono aspetti che non tutti hanno il diritto di conoscere. Ci saranno state delle motivazioni dell’azienda o della d’Urso di cui non siamo a conoscenza. Quello che so è che la stampa dovrebbe essere meno spietata. Si fanno dei gran titoloni e invece sarebbe stato giusto tutelare una professionista che ha fatto televisione per anni". Secondo il suo parere la scelta di cambiare forma alla trasmissione non è mai stata mossa dall'esigenza di "eliminare il trash": "Varrebbe allora anche per il GF e l'Isola dei Famosi".