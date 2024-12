video suggerito

Karina Cascella: "Beatrice Valli è la regina delle scroccone, è convinta di essere Chiara Ferragni" Karina Cascella attacca Beatrice Valli. Entrambe ex volti di Uomini e Donne – la prima nel ruolo di opinionista, l'altra in quello di corteggiatrice – si sono scontrate su Instagram dopo che Cascella ha eletto Valli la "regina delle scroccone".

A cura di Stefania Rocco

“La regina delle scroccone”: così Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ha definito Beatrice Valli, che del dating show condotto da Maria De Filippi fece parte nel ruolo di corteggiatrice. Oggi lontana dalla tv e immersa nella professione di ristoratrice, Karina ha chiesto ai suoi follower – ne ha circa 1 milione – di votare all’interno di una sorta di classifica che avrebbe eletto l’influencer più “scroccona” a suon di #giftedby e #invitedby. Una pratica, quella dei regali e delle vacanze omaggio, molto utilizzata tra gli influencer ma che sta cominciando a perdere di efficacia, con moltissimi utenti social che hanno deciso di prendere le distanze da quei brand che utilizzano tali pratiche quali leve di marketing.

Karina Cascella contro la pratica di regalare vacanze e prodotti agli influencer

Cascella ha quindi chiesto ai suoi utenti quale tra le influencer italiane facesse maggior ricordo a strumenti di questo tipo per poi stilare una classifica con Beatrice Valli al primo posto. “Vedo gente miliardario che si fa ospitare in location esclusive senza pagare un euro”, ha scritto Cascella al milione di follower che la segue su Instagram, “Credo sia un concetto profondamente sbagliato e che la colpa sia soprattutto delle aziende che lo consentono. […] Il mondo gira al contrario. Più soldi hanno, meno ne devono spendere? Più ne hanno, più ricevono regali? I regali non bisognerebbe farli a chi ne ha più bisogno?”. In generale, dunque, Cascella ha criticato la pratica che spinge aziende e brand a regalare i propri prodotti agli influencer:

Non sarebbe più sensato destinare questi omaggi a chi ne ha davvero bisogno? Mi sembra una totale inversione dei valori. E poi, vi pare normale che queste persone si facciano arredare casa o partano con tutta la famiglia per vacanze gratis, mentre i lavoratori comuni devono sudare ogni centesimo? Ragazzi, svegliatevi! Fatevi pagare per il vostro lavoro. A cosa vi serve una storia su Instagram? Non vi cambia la vita! Capisco che ognuno faccia le proprie scelte, ma trovo tutto ciò assurdo e persino offensivo. Una di queste scroccone ha avuto il coraggio di dire “Sei invidiosa perché mi regalano tutto. Solo le Chanel, perché non le regalano, altrimenti mi farei regalare anche quelle”. Bravissima! Non paghiamo nulla, nemmeno il lavoro delle persone. Siete delle scroccone.

La classifica di Karina Cascella

Quindi Cascella ha fatto il nome di quella che ritiene sia l’influencer maggiormente avvezza a tali pratiche: “Classifica Scroccone 2024. La vincitrice è Beatrice Valli. Il primo posto è tutto suo. Lei che è convinta di essere Chiara Ferragni, che cerca di imitarla in ogni cosa che fa. Che è simpatica come una spina nella mano (e sono stata carina). Ex volto di Uomini e Donne che copia tutti e tutto pur di apparire. Lei, la regina della scrocco che dovrebbe imparare un mestiere perché prima o poi il circo finirà”.

La replica di Beatrice Valli: “Frustrati”

Non si è fatta attendere la replica di Valli che, via Instagram, ha lanciato una stoccata a Cascella: “La parola giusta è frustrati”. Ma Karina ha risposto prontamente: “Non vi sentite offese. Abbiate la compiacenza di capire che se scroccate a vita, e lo fate davanti a tutti, ognuno può dirvene quattro”.