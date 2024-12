video suggerito

Eleonora Diacono: "Le influencer finte sante, agli eventi sono snob altezzose". La reazione di Carlotta Fiasella Da diverse ore su X è in trend l'hashtag "Eleonora". Si tratta di post inerenti a Eleonora Arcidiacono, una ragazza che su Tik Tok ha raccontato la sua esperienza alla sfilata di Victoria's Secret: "Mi sono sentita fuori posto, le influencer si comportano da cafone". Immediata la risposta della creator Carlotta Fiasella: "Giudichi senza conoscere".

A cura di Sara Leombruno

Da diverse ore su X è in trend l'hashtag "Eleonora". Si tratta di post inerenti a Eleonora Arcidiacono, una ragazza che su Tik Tok racconta le sue esperienze di vita quotidiana mentre mostra gli outfit che indossa o si trucca. Nulla di particolarmente diverso rispetto alla mole di contenuti del genere che pullulano sul social, dunque. Due giorni fa, però, la ragazza ha postato sul suo profilo un video in cui racconta la sua prima partecipazione a un evento in qualità di influencer, confessando di essersi sentita a disagio: "C'è un canone di perfezione irraggiungibile, le influencer sui social non si mostrano per come sono realmente. Non puoi fare finta di essere Maria Goretti, quando nella realtà sei una snob altezzosa". Immediata la risposta di alcuni creator, tra cui Carlotta Fiasella: "Generalizzare è sempre sbagliato".

Il racconto di Eleonora Diacono: "Le influencer sono snob altezzose"

In un lungo video postato su TikTok, Eleonora Diacono ha raccontato la sua esperienza alla sfilata di Victoria's Secret, il primo evento a cui ha partecipato su invito in presenza delle altre creator: "Devo ammettere che è stato traumatico. Le cose che mi hanno fatto impressione sono la centralità dell'apparenza e il fatto che mi sia trovata in una stanza piena di ragazze iper truccate, senza un capello fuori posto, sinceramente mi sono sentita fuori posto". La ragazza ha spiegato di essersi presentata alla sfilata in jeans, visto che non voleva prendere freddo. "C'è un canone di perfezione irraggiungibile, si tratta di un mondo scintillante, ma che nasconde un'altra faccia della medaglia", le parole.

Diacono ha parlato anche di alcuni comportanti, a suo parere, discutibili da parte delle influencer: "La cosa che mi ha fatto impressione è stata quella di vederle comportarsi da cafone, non mi piace l'idea che una persona sui social si mostri come qualcosa che non è. Non puoi fare finta di essere Maria Goretti, quando nella realtà sei una snob altezzosa che per farsi una foto venderebbe anche sua mamma". Il filmato ha raggiunto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni in poco più di due giorni, raccogliendo migliaia di commenti.

La risposta di Carlotta Fiasella

La risposta di alcuni creator noti su Tik Tok è stata immediata, fino a far scoppiare un vero e proprio caso attorno alla vicenda. Gli utenti si dividono tra chi si schiera a favore di Eleonora, criticando l'ipocrisia degli influencer, e chi li difende, come Sasy Cacciatore, Francesca Amara o Marco Limite. La reazione più ricondivisa, però, è stata quella di Carlotta Fiasella: "Ci ha descritto come mostri a sette teste, ma generalizzare a caso la categoria non va bene. Io non ero presente all'evento, ma non mi capacito di come una persona possa dare un giudizio così negativo, giudicando senza conoscere", ha detto in un video postato sul suo profilo da oltre 2 milioni di followers.

Dopo il video postato da Fiasella, Diacono ha ricevuto molti commenti negativi da parte degli hater, motivo per cui, poche ore fa, ha fatto sapere di volersi prendere del tempo per decidere cosa fare del suo profilo su Tik Tok. Nei commenti sotto al post, però, molti utenti si sono schierati anche dalla sua parte, imputando a Fiasella la colpa di aver in qualche modo spinto i suoi followers contro di lei, sfruttando la sua maggiore visibilità. Eleonora, in realtà, non ha mai fatto nomi precisi e non si è mai riferita direttamente a lei.