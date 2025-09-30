Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale con la polizia: cosa è successo e come sta l’attore

Josh Hartnett è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale con una macchina della polizia in Canada. L’attore stava tornando a casa dopo una giornata di riprese sul set di una nuova serie Netflix, quando l’auto su cui viaggiava si è scontrata con una della pattuglia.

Josh Hartnett in ospedale in Canada. Il noto attore, star di film come Oppenheimer, Trap e Pearl Harbour, è stato ricoverato in seguito a un incidente con una macchina della polizia. Lo scontro sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 settembre, mentre il 47enne stava tornando a casa dal set. È impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix, di cui al momento non si conosce il titolo.

Cosa è successo a Josh Hartnett: l'incidente con l'auto della polizia

Stando a quanto raccontano i media americani, Hartnett è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale con una macchina della polizia. L'attore stava tornando a casa dopo una giornata di riprese sul set di una nuova serie Netflix, quando l'auto su cui viaggiai si è scontrata con una della pattuglia della Royal Newfoundland Constabulary. L'impatto sarebbe avvenuto lo scorso 25 settembre all'una di notte. L'attore è stata trasportato in ospedale ma ha riportato ferite lievi e, secondo quanto dichiarato da una fonte a Page Six, sarebbe stato già dimesso e tornato al lavoro.

La nuova serie Netflix con protagonista Josh Hartnett

Dallo scorso agosto Hartnett è impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix, stando a quanto ha dichiarato la stessa piattaforma streaming. Ideata da Jess McKeown è ambientata in Canada, lungo la costa di Newfoundlana (proprio dove è avvenuto l'incidente con la polizia) e la trama ruota intorno a una piccola cittadina terrorizzata da una misteriosa creatura marina. L'attore interpreterà il personaggio di un pescatore che si difende dagli attacchi e cerca di fare chiarezza sull'accaduto. Nel cast anche Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell e Kaleb Horn. Al momento non è noto il titolo e nemmeno la data di uscita, mentre è certo che le riprese sono in corso.