spettacolo
video suggerito
video suggerito

Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale con la polizia: cosa è successo e come sta l’attore

Josh Hartnett è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale con una macchina della polizia in Canada. L’attore stava tornando a casa dopo una giornata di riprese sul set di una nuova serie Netflix, quando l’auto su cui viaggiava si è scontrata con una della pattuglia.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Elisabetta Murina
2 CONDIVISIONI
Immagine

Josh Hartnett in ospedale in Canada. Il noto attore, star di film come Oppenheimer, Trap e Pearl Harbour, è stato ricoverato in seguito a un incidente con una macchina della polizia. Lo scontro sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 settembre, mentre il 47enne stava tornando a casa dal set. È impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix, di cui al momento non si conosce il titolo.

Cosa è successo a Josh Hartnett: l'incidente con l'auto della polizia

Stando a quanto raccontano i media americani, Hartnett è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale con una macchina della polizia. L'attore stava tornando a casa dopo una giornata di riprese sul set di una nuova serie Netflix, quando l'auto su cui viaggiai si è scontrata con una della pattuglia della Royal Newfoundland Constabulary. L'impatto sarebbe avvenuto lo scorso 25 settembre all'una di notte. L'attore è stata trasportato in ospedale ma ha riportato ferite lievi e, secondo quanto dichiarato da una fonte a Page Six, sarebbe stato già dimesso e tornato al lavoro.

La nuova serie Netflix con protagonista Josh Hartnett

Dallo scorso agosto Hartnett è impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix, stando a quanto ha dichiarato la stessa piattaforma streaming. Ideata da Jess McKeown è ambientata in Canada, lungo la costa di Newfoundlana (proprio dove è avvenuto l'incidente con la polizia) e la trama ruota intorno a una piccola cittadina terrorizzata da una misteriosa creatura marina. L'attore interpreterà il personaggio di un pescatore che si difende dagli attacchi e cerca di fare chiarezza sull'accaduto. Nel cast anche Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell e Kaleb Horn. Al momento non è noto il titolo e nemmeno la data di uscita, mentre è certo che le riprese sono in corso.

Personaggi
2 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
BALLANDO
CON LE STELLE
Mariotto risponde alla senatrice Fdi: “Vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli"
Senatrice FdI contro Lucarelli per le frasi su Marcella Bella a Ballando: "Offensive e di carattere sessuale"
Milly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi: serve Stefano De Martino come traino per Rai1
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito: "Fai meno faccette"
Lucarelli su Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
La legge di Rosa Chemical: "Amo stare in situazioni in cui non c'entro un ca**o"
Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: "Il tuo distacco mi eccita"
Lucarelli dura su Convertini: "Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e", Rossella Erra si infuria
La classifica dopo la prima puntata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views