Jonnie Irwin prepara un testamento digitale: “Parlerò con i miei figli anche dopo la mia morte” Jonnie Irwin ha rivelato di voler preparare un testamento digitale per poter continuare a parlare con i suoi figli, anche dopo la sua morte.

A cura di Ilaria Costabile

Jonnie Irwin, l'ex volto del noto programma tv britannico "A Place in the Sun" da quando ha raccontato il decorso della sua malattia, ha continuato a diffondere un messaggio di positività, nonostante sappia di essere ad uno stadio terminaledopo che il tumore ai polmoni si è diffuso anche al cervello, sta facendo di tutto affinché le persone che ama possano ricordarlo quanto più a lungo possibile. A questo proposito il 49enne ha rivelato di voler preparare un testamento digitale, finché avrà la forza di farlo.

La scelta di apparire in tv

Nonostante la sua salute sia ormai in bilico, sempre più delicata, Jonnie Irwin non perde l'opportunità di misurarsi in nuove sfide, soprattutto se questo significa offrire qualcosa che possa servire alla sua famiglia per mantenere vivo il suo ricordo. Il presentatore, infatti, ha dichiarato che avrebbe fatto un'apparizione live da Manchester nel programma che è stato la sua casa per ben 18 anni e ha pubblicato una foto scrivendo:

Selezione del guardaroba. Si inizia presto e siccome non sono abbastanza in forma per correre, mi preparo la sera prima. Mia moglie non riesce a crederci! Il freddo richiede lana, lana e ancora lana. È una cosa rara per me e per Jasmine Harman essere entrambi lì di domenica, quindi per favore venite.

Jonnie Irwin e l'importanza dell'eredità digitale

L'obiettivo è quello di poter registrare dei videomessaggi che gli consentano di poter rivivere nei ricordi dei suoi familiari, dei suoi figli in primis, con cui potrà parlare anche dopo la sua scomparsa. Irwin, infatti, ha raccontato in merito all'eredità digitale, nel programma tv "Morning Live":