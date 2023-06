Joana Sanz fa visita all’ex marito Dani Alves in carcere: “Non sono ancora riuscita ad insultarlo” Dani Alves si trova in carcere dopo essere stato accusato di stupro da una donna 23enne. L’ex moglie Joana Sanz nonostante abbia chiesto il divorzio continua a fargli visita: “Ci sono cabine trasparenti, ci ascoltano. Non siamo ancora stati in grado di parlare di cose serie. Non sono ancora riuscita ad insultarlo”.

A cura di Gaia Martino

Joana Sanz in un'intervista ha parlato del rapporto con l'ex marito Dani Alves che ora si trova in carcere. La modella spagnola ha raccontato di aver fatto visita al difensore brasiliano, attualmente detenuto dopo la denuncia di una donna che lo ha accusato di violenza sessuale. "Parliamo al telefono, ci divide un vetro, ma non sono riuscita ancora a insultarlo", le parole della donna ancora scottata dai fatti.

Le parole di Joana Sanz

Joana Sanz in un'intervista a Vanitatis, si legge sul tabloid brasiliano UOL, ha raccontato di aver fatto due volte visita all'ex marito detenuto dallo scorso 20 gennaio in un carcere di Barcellona. "Lo vedo attraverso un vetro, parliamo solo al telefono. Ma non siamo mai soli, sono cabine trasparenti e accanto a esse ci sono altre persone che, se parliamo ad alta voce, ci sentono". La modella spagnola che ha chiesto il divorzio dopo aver scoperto la verità sulla violenza sessuale, ha confessato di non avere ancora avuto occasione per "insultare" l'ormai ex marito: "Sono disgustata perché non siamo ancora stati in grado di parlare di cose serie che ci riguardano. Non sono ancora riuscita ad insultarlo".

Il divorzio due mesi dopo l'arresto

Dani Alves e Joana Sanz

Dani Alves è stato arrestato lo scorso 20 gennaio dopo l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza 23enne. Inizialmente Joana Sanz aveva mostrato solidarietà al marito, prima che spuntassero fuori le conferme dello stupro. Lo scorso marzo la donna ha deciso di mettere un punto al matrimonio con il difensore brasiliano scrivendogli una lettera: "Mesi orribili, i più bui e dolorosi. Ho scelto come compagna di vita una persona che, ai miei occhi, era perfetta. Era sempre lì quando ne avevo più bisogno, sempre sostenendomi in tutto, sempre incoraggiandomi a crescere, sempre amorevole, attento… È difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi. Credo che ci vorranno anni della mia vita per cancellare dalla mia memoria il modo in cui mi guardava come se fossi la persona più straordinaria del mondo. E, ca**o sì, sono fantastica. Sono fantastica perché sono laboriosa, indipendente, intelligente, attenta ai dettagli, amorevole, divertente, fedele e umana. Così umana che nonostante il vuoto che mi ha causato, sono ancora qui al tuo fianco. Seguo e continuerò ad esserlo, ma in un altro modo. Lo amo e lo amerò per sempre. Chi dice che l'amore dimentica si inganna o non ha veramente amato. Ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015. Ringrazio per le opportunità e le lezioni che la vita mi offre. Per quanto siano difficili, ecco una donna forte che passa alla fase successiva della sua vita".