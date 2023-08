Jimmy Ghione difende il figlio Gabriele dalle critiche social: “Raccomandato? L’invidia vi logora” L’inviato di Striscia la Notizia interviene sui social, per sfogarsi rispetto all’inaspettata polemica sul figlio Gabriele. “Perché tutto quest’odio? Se una persona ha raggiunto un obiettivo non significa che sia un raccomandato, o un ladro. Mio figlio ha vinto una borsa di studio”.

A cura di Giulia Turco

Dopo aver postato sui social le immagini del figlio Gabriele ammesso ad una prestigiosa università americana, Jimmy Ghione è stato inondato di messaggi da parte dei fan, curiosi di sapere di più sul ragazzo. Giovane di talento, Gabriele è all’inizio di una bellissima avventura universitaria all’estero, ma nonostante i complimenti e i messaggi di sostegno da parte di molti, per l’inviato di Striscia la Notizia non sono mancate le malelingue.

Jimmy Ghione interviene con un video

Ecco perché l’inviato ha deciso di intervenire con un video sui suoi social, per sfogarsi rispetto all’inaspettata polemica. “Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. Ma perché tutto quest’odio?”, ha esordito dopo essere stato inondato da messaggi sul figlio Gabriele. “Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo significa che sia un raccomandato, o un ladro”, ha proseguito. “Mio figlio è andato all’Università americana, ha studiato, il pomeriggio usciva per allenarsi e poi tornava a studiare. Ha vino una borsa di studio”, ci ha tenuto a specificare in risposta a tutti coloro che lasciati Iano intendere che non sia un successo meritato. “Quest’invidia vi logora”, ha concluso Ghione riferendosi, in particolare, ai cosiddetti “acari da tastiera”, come ribattezza gli utenti che diffondono odio tramite profili social anonimi.

Chi è Gabriele Ghione il figlio dell’inviato di Striscia la Notizia

“Dato che mi avete scritto sia pubblicamente e moltissimo in privato… volete sapere tutto di Gabriele? Scrivete direttamente a lui e se volete sposarlo parlate con sua madre, ma occhio che è tremenda…io ne so qualcosa…”, ha scherzato via social l’inviato del tg satirico dopo l’attenzione mediatica che si è accesa sul ragazzo. Gabriele è il primogenito di Jimmy Ghione e Tania Paganoni ed è il fratello maggiore di Federico. Ha compito 18 anni a maggio 2023 e si è diplomato presso l’American International Education, una prestigiosa scuola che dà accesso alle Università americane e che si trova nella Capitale. È stato recentemente ammesso alla University of Southern California, a Los Angeles, e in tanti si chiedono se il suo desiderio è quello di seguire la carriera del padre in tv, parallelamente al percorso accademico americano che contempla, tra i vari corsi, anche quello in comunicazione e giornalismo.