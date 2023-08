Chi è Gabriele, il figlio 18enne di Jimmy Ghione che frequenterà un’università americana Si chiama Gabriele Ghione il figlio appena diventato maggiorenne del noto Jimmy, inviato di Striscia la notizia. Le foto del giovane, studente dell’American International Education di Roma che è stato recentemente ammesso alla Usc, un’università californiana, hanno acceso la curiosità della rete.

A cura di Stefania Rocco

Bello come il prototipo dello studente universitario americano delle serie tv e figlio di un noto personaggio televisivo, Gabriele Ghione ha acceso la curiosità della rete. Si tratta del figlio del celebre Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia. È stata una foto condivisa dal padre e dalla madre Tania Paganoni – ex moglie di Ghione – ad accendere i riflettori sulla figura del primogenito dell’ex coppia. Diventato maggiorenne a maggio, Gabriele è stato il protagonista delle foto postate dai genitori sui social, scattate in occasione della cerimonia di benvenuto presso la USC, l’università del sud della California dove Gabriele è stato ammesso.

Chi è Gabriele Ghione

Gabriele Ghione, figlio di Jimmy Ghione e Tania Paganoni

Gabriele è il figlio primogenito di Jimmy Ghione e della ex moglie Tania Paganoni. È il fratello maggiore di Federico, secondogenito dell’inviato di Striscia la notizia. Ha compiuto 18 anni a maggio. Non racconta molto di se stesso sui social ma non è raro che gli orgogliosi genitori gli dedichino post pubblicamente. Come quello postato dal padre Jimmy che, pubblicando il video girato in occasione della cerimonia di iscrizione alla USC, ha scritto: “Ora usa le tue ali per conquistare il mondo. Sono orgoglioso di te”. Profondamente orgogliosa anche mamma Tania che ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti realizzati in occasione della cerimonia di benvenuto alla USC, cerimonia in occasione della quale la donna ha indossato una shirt con lo stemma e i colori dell’università. A preparare Gabriele per l’ammissione alla University oh Southern California è stata l’American International Education, prestigiosa scuola privata romana.

Gabriele Ghione ha un agente, sogna un futuro in tv?

Gabriele e la madre Tania durante la cerimonia di benvenuto alla USC

Gabriele, pur non essendo particolarmente attivo sui social (il suo profilo Instagram conta solo una manciata di foto ma diversi contenuti in evidenza), ha già conquistato quasi 5000 followers. Colpisce il fatto che abbia un agente, come sottolineato nella sua bio Instagram. È probabile che, considerata la carriera del padre, anche il giovane sogni di intraprendere un percorso professionale in tv, anche in virtù del physique du rôle che si presta perfettamente alla causa. Per il momento, tuttavia, il suo obiettivo principale restano gli studi e questa esperienza di formazione all’estero che potrebbe vederlo costretto a concentrare sulla sua educazione scolastica la maggior parte delle sue energie negli anni a venire.