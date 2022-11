Jim Carrey lascia Twitter, l’ultimo messaggio dell’attore è un video: “Vi amo così tanto” Jim Carrey abbandona Twitter. L’attore ha deciso di lasciare il social network, come tanti prima di lui, dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. L’ultimo tweet è un video piuttosto eloquente.

A cura di Ilaria Costabile

Jim Carrey lascia Twitter. L'annuncio lo ha dato lui stesso sul noto social network e lo ha fatto a suo modo, col suo fare provocatorio e canzonatorio ad un tempo, colpendo con leggerezza, ma centrando perfettamente il punto. È così che l'attore, protagonista di tanti film diventati veri e propri cult, ha voluto esprimere il suo dissenso nei confronti della nuova egemonia che vige sul social cinguettante, ovvero quella di Elon Musk.

L'ultimo tweet di Jim Carrey

Una scelta che non è stata spiegata, ma illustrata. Il divo pubblica un cortometraggio animato disegnato dal creatore del film "Ortone e il mondo dei chi ", Jimmy Hayward, come spiega nella descrizione per presentare il video, in cui appare un uomo, o meglio un guardiano del faro, che completamente nudo, che canta nel bel mezzo di una tempesta, invocando gli angeli e mostrando al mondo la sua pazzia. Un ultimo regalo, quindi, con il quale vuole lanciare un messaggio molto chiaro:

Lascio Twitter, ma prima ecco un cartone animato che ho realizzato con il mio amico Jimmy Hayward. È basato sul mio dipinto di un vecchio guardiano del faro pazzo, in piedi nudo in una tempesta, che evoca gli angeli e accende la sua lampada per guidarci attraverso una notte insidiosa. Vi amo tutti così tanto.

È evidente che in questo modo l'attore stia rappresentando i deliri di un qualcuno che, pur avendo il controllo su uno spazio sconfinato come il mare, si trova a farneticare, perdendo la sua fermezza.

La rivolta delle star contro Elon Musk

Non lo dice in maniera esplicita, ma anche Jim Carrey che su Twitter ha sempre pubblicato interventi sagaci, sferzanti, pienamente in linea con il suo modo d'essere, si associa a tutti i suoi colleghi che hanno voluto lasciare il social network dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk. Ultimamente Carrey aveva discusso proprio su Twitter del fatto di essere stato introdotto in una lista di 100 persone sgradite in Russia, insieme alla scrittrice Margaret Atwood, alla quale aveva scritto: "Temo che il peggio sia accaduto. Siamo banditi dalla Russia, ma i problemi di 100 canadesi non valgono una montagna di fagioli in questo pazzo mondo. Avremo sempre Parigi", con tanto di citazione dell'iconico film Casablanca. Prima di lui molti personaggi noti hanno deciso di abbandonare Twitter, non ritenendolo uno spazio sicuro, da LeBron James a Stephen King e Shonda Rhimes, e tanti ancora sembrano intenzionati a prendere questa decisione.