“Jeremy Renner rischia l’amputazione di una gamba”, la dichiarazione di fonti vicine all’attore Jeremy Renner potrebbe rischiare l’amputazione di una gamba. Questo è quanto dichiarato da fonti vicine alla famiglia dell’attore, dal suo staff al momento non è arrivata alcuna smentita alle dichiarazioni che circolano in queste ore.

A cura di Ilaria Costabile

Jeremy Renner è stato vittima di un terribile incidente lo scorso 2 gennaio, quando è stato travolto da uno spazzaneve che ha seriamente compromesso la sua vita. Stando a quanto riportato da Radaronline, fonti vicine all'attore avrebbero dichiarato che date le sue condizioni piuttosto gravi, avrebbe rischiato l'amputazione della gamba. Lo staff del divo della Marvel, però, non ha dichiarato nulla a riguardo.

Il timore di un'amputazione

Secondo quanto riportato anche da Repubblica, una fonte vicina alla famiglia dell'attore, parlando con la rivista americana avrebbe dichiarato: "Jeremy ha già subito due difficili operazioni. Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente", sempre il confidente ha poi aggiunto che i familiari "temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba". Una condizione piuttosto grave, in risposta a quelle che sono state le conseguenze di un incidente terribile, a causa del quale Renner ha riportato delle lesioni importanti, oltre ad aver perso una cospicua quantità di sangue dalla ferita alla gamba.

Il silenzio della famiglia

Intanto, dai familiari non è arrivata alcuna smentita e l'attore, dopo l'ultimo scatto pubblicato in una storia su Instagram il giorno del suo compleanno, il 10 gennaio, circondato da alcuni parenti e dagli operatori sanitari non ha pubblicato più nulla. In quei giorni la sorella aveva scritto sui social: "Chi conosce Jeremy lo sa, è un combattente e non si arrende" un modo per dire che, nonostante le difficoltà del momento, l'attore sta impiegando tutte le sue forze per riprendersi, sebbene i tempi di recupero siano decisamente più lunghi del previsto, data la portata dell'incidente che lo ha travolto. Non resta che aspettare ulteriori notizie che possano fornire qualche dato in più sul suo stato di salute.