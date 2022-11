Jennifer Lopez e quegli strani movimenti su Instagram: post cancellati e foto oscurata Jennifer Lopez ha cancellato i post da Instagram e ha oscurato la sua foto profilo anche su Twitter e TikTok. Al momento è mistero sui motivi di questo gesto.

A cura di Daniela Seclì

Strani movimenti sul profilo Instagram di Jennifer Lopez. L'artista, senza dare spiegazioni, ha rimosso le foto dal suo profilo. Inoltre, dove prima c'era la sua foto, ora c'è solo uno sfondo nero. L'account conta oltre 227 milioni di follower e in molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo. Variety ha provato a mettersi in contatto con l'ufficio stampa dell'artista, che ha preferito non commentare.

Cosa sta succedendo sui social di Jennifer Lopez

Come appare il profilo Instagram di Jennifer Lopez

Instagram non è l'unico social di Jennifer Lopez su cui si stanno verificando strani movimenti. La cantante e attrice ha un profilo Twitter su cui conta oltre 45 milioni di follower e un profilo TikTok dove ha superato i 15 milioni. Su entrambi, la foto di JLo è stata rimossa e al suo posto è stato impostato uno sfondo nero. Nel caso di questi due social, però, i post precedenti non sono stati cancellati. Quanto a Facebook, dove conta 60 milioni di follower, al posto della foto profilo è stato impostata la firma di Jennifer Lopez.

Il possibile motivo del silenzio di Jennifer Lopez: un annuncio importante

Come appare il profilo Facebook di Jennifer Lopez

Variety ha provato a contattare delle persone vicine a Jennifer Lopez, ma si sono rifiutate di rilasciare un commento. Non è una novità che gli artisti, sia italiani che internazionali, decidano di cancellare tutti i post presenti sui propri profili social e oscurino la loro foto per attirare l'attenzione dei fan sui loro canali in vista di un grande annuncio. Anche nel caso di Jennifer Lopez, dunque, potrebbe trattarsi banalmente di questo. All'orizzonte potrebbe esserci un nuovo film o un nuovo album. Più improbabile l'ipotesi di una pausa dai social fine a se stessa o di una decisione legata a un ipotetico momento di crisi con il marito Ben Affleck. Non resta che attendere i prossimi giorni, per vedere cosa accadrà.