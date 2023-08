Jennifer Aniston: “Adam Sandler ad ogni Festa della mamma mi regala un mazzo di fiori” Adam Sandler, ogni anno, nel giorno della Festa della mamma, regala un mazzo di fiori alla sua amica e collega Jennifer Aniston in segno di vicinanza. L’attrice negli ultimi anni ha parlato dei suoi problemi legati all’infertilità e dei tentativi falliti di diventare madre tramite fecondazione assistita.

A cura di Gaia Martino

Jennifer Aniston, intervistata dalla rivista Fall Women's Fashion, ha raccontato che Adam Sandler, suo collega e caro amico, ad ogni Festa della mamma le regala un mazzo di fiori. L'attrice 54enne oggi vive serenamente la sua vita nonostante non sia riuscita a diventare madre: negli ultimi anni ha parlato diverse volte dei suoi problemi legati all'infertilità e dei tentativi falliti di avere un figlio tramite fecondazione assistita. I fiori che riceve ogni anno dall'amico e dalla moglie Jackie sono un segno della loro vicinanza.

L'amicizia tra Jennifer Aniston e Adam Sandler

Hanno condiviso il set in diverse occasioni e con gli anni hanno formato un solido legame d'amicizia. Il primo incontro tra Jennifer Aniston e Adam Sandler, protagonisti di film noti come Murder Mystery e Mia moglie per finta, risale a anni prima dell'inizio della loro collaborazione lavorativa, così come raccontarono durante una puntata dello show Jimmy Kimmel Live. E proprio nel segno della loro amicizia ogni anno, nel giorno della Festa della mamma, il famoso attore con la moglie Jackie si prende cura della cara amica inviandole un mazzo di fiori in segno di vicinanza dopo i problemi legati all'infertilità di cui Aniston ha sofferto.

Oggi Jennifer Aniston è felice: "Il suo passato non l'ha cambiata"

Oggi Jennifer Aniston è "davvero felice" nonostante non sia riuscita a coronare il suo sogno di diventare madre. Una fonte lo scorso autunno raccontò a People.com che oggi "i suoi cani sono i suoi figli, per questo li ha sempre tenuti con sé. Oggi è in pace con la sua vita, è felice. Il suo passato non l'ha cambiata". Proprio l'attrice in un'intervista ad Allure spiegò di essersi sentita quasi sollevata dopo essere stata costretta ad abbandonare ogni idea di diventare madre: "Non ho rimpianti. La nave è salpata. In realtà ora provo un po' di sollievo perché non c'è più il "posso?". Non devo più pensarci".