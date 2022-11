Jane Fonda dopo il tumore: “Non ho paura di andarmene, ho avuto una vita grandiosa” Jane Fonda si racconta in una intervista a poche settimane dai suoi 85 anni. L’attrice ha dichiarato di non aver paura di morire: “Ho vissuto una vita grandiosa”.

A cura di Ilaria Costabile

Jane Fonda, 85 anni, è ancora un'icona del cinema americano e nonostante abbia affrontato un periodo piuttosto difficile, in una recente intervista a Entertainment Tonight, ha dichiarato di non aver paura di morire, perché guardandosi alle spalle può dire di aver vissuto a pieno tutta la sua vita.

Jane Fonda e il pensiero della morte

Una video intervista in cui si è raccontata senza filtri e senza timore, dimostrando di essere ancora oggi una diva indiscussa, capace di parlare schiettamente del suo passato e anche del suo presente. Il prossimo 21 dicembre compirà 85 anni, una cifra tonda e anche importante, della quale però non sembra avere paura e infatti dichiara:

Quando arrivi alla mia età, è meglio essere consapevoli della quantità di tempo che hai dietro di te piuttosto di quello che hai davanti a te. Voglio dire, bisogna essere realisti. Non ho paura di andarmene, sono pronta, ho avuto una vita grandiosa. Non è che ho fretta di andarmene ma sono conscia che questa cosa accadrà più prima che poi.

Il tumore annunciato sui social

L'attrice lo scorso settembre ha rivelato di avere un tumore, un linfoma Non-Hodgkin, per il quale si è dovuta sottoporre ad un ciclo di chemioterapia, ma anche in quell'occasione si è mostrata tranquilla: "si tratta di un tumore assolutamente curabile, con l’80% di sopravvivenza e poi ho un’assicurazione sanitaria e posso accedere ai medici e ai trattamenti migliori", aveva scritto su Instagram. Qualche tempo dopo ha ammesso di aver avuto alcuni problemi con la chemio, di non essersi sentita particolarmente in forma, ma di aver ripreso lentamente le sue forze. Intanto, superata questa fase piuttosto complicata della sua vita, si dice pronta a festeggiare il suo compleanno in grande stile, organizzando una festa nei minimi dettagli: "Ci saranno la mia famiglia e alcuni amici e ci divertiremo un mondo" ha dichiarato piuttosto soddisfatta.