Trovata la nuova Jessica Fletcher per La Signora in Giallo, chi è l’attrice che prenderà il posto di Angela Lansbury

Jamie Lee Curtis sarà la Signora in Giallo. A confermarlo è lei stessa in un’intervista, dicendo però che prima di vestire i panni dell’iconica Jessica Fletcher, interpretata da Angela Lansbury, dovrà prima occuparsi di altri progetti.

Già dallo scorso dicembre si vociferava che Jamie Lee Curtis fosse in trattative per interpretare Jessica Fletcher, l'iconica scrittrice di gialli interpretata dall'intramontabile Angela Lansbury. Quelle che inizialmente erano solo voci, hanno trovato conferma nelle parole dell'attrice che, infatti, ha rivelato che le riprese inizieranno quando avrà terminato i suoi impegni precedenti.

Jamie Lee Curtis conferma: sarà la Signora in Giallo

È in un'intervista alla testata Enterteinment che Jamie Lee Curtis ha confermato che sarà lei a prendere il ruolo che per una vita è stato della collega inglese, scomparsa nel 2022, che aveva reso il personaggio di Jessica Fletcher, meglio conosciuta come La Signora in Giallo, un'icona del piccolo schermo, sebbene la sua carriera fosse stata ricca di altre interpretazioni.

Reduce dalla presentazione del sequel di Quel Pazzo Venerdì, film cult della generazione dei Millennials in cui era accanto a Lindsay Lohan, ma anche dal successo della quarta stagione di The Bear in cui presta il volto a Donna, la madre del Carmy interpretato da Jeremy Allen White, la diva hollywoodiana racconta di essere emozionata per questo nuovo progetto:

Sì, sta succedendo. Manca ancora un po’, ma sì, sono molto emozionata. Moltissimo. Ma sto cercando di frenare il mio entusiasmo perché non partiranno le riprese. Ho un paio di altre cose da fare prima di allora, ma poi potrò godermi appieno questo lavoro.

Cosa sappiamo sul film

Al momento non sono emerse grandi notizie attorno al film che è ancora in fase di definizione, si tratta di una produzione di Universal Pictures, con una sceneggiatura firmata da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, che calca il nuovo andamento hollywoodiano per la trasposizione di romanzi gialli, creando film d'un certo rilievo. Era successo, infatti, già per altri personaggi molto famosi sul piccolo schermo, come ad esempio Hercule Poirot, che una volta arrivati al cinema fossero interpretati da volti noti dello star system e, infatti, del caso del detective ideato da Agatha Christie, se sul piccolo schermo è stato l'attore britannico David Suchet il suo principale interprete, al cinema il personaggio è stato interpretato da Kenneth Branagh.