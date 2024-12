video suggerito

Jamie Lee Curtis potrebbe essere la nuova Signora in Giallo, al posto di Angela Lansbury La Signora in Giallo potrebbe tornare sullo schermo. La Universal sta pensando ad un film con la scrittrice più famosa della tv, interpretata da Angela Lansbury. A distanza di due anni dalla scomparsa dell’attrice, a prendere il suo posto potrebbe essere Jamie Lee Curtis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata una delle interpreti più famose della tv, diventando una vera e propria beniamina del pubblico, Jessica Fletcher, che i più conoscono come La Signora in Giallo, potrebbe tornare sul grande schermo. A due anni dalla scomparsa di Angela Lansbury, è in ballo un nuovo progetto della Universal Pictures, per il quale si sta anche cercando un'interprete che, con molta probabilità, potrebbe essere Jamie Lee Curtis.

Il nuovo film su Jessica Fletcher

Il film ha come produttore Phil Lord e Chris Miller, che già si sono occupato di The Afterparty e hanno vinto l'Oscar per il cartone animato su Spiderman, con loro c'è anche Amy Pascal. Ad indossare i panni della scrittrice che, in più occasioni, si è trovata coinvolta in omicidi dalla difficile risoluzione potrebbe essere Jamie Lee Curtis. L'attrice, infatti, starebbe in trattative stando a quanto riportato dai media americani, per impersonare il ruolo che ha reso intramontabile Angela Lansbury. Al momento non si conoscono ancora molti dettagli in merito al futuro film che riporterà sullo schermo la scrittrice di gialli più famosa della tv, ma sembra che la sceneggiatura sia stata affidata a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, sebbene non sia ancora chiara qualche possa essere la sceneggiatura.

Il successo de La Signora in Giallo

La serie televisiva, vista praticamente in ogni angolo del mondo, fu prodotta dalla Universal Television. È andata in onda per ben dodici stagioni, sin dal 1984 ed è riuscita a conquistare un successo capillare, coinvolgendo almeno 40 milioni di persone che, inchiodate davanti alla tv, hanno seguito le vicende della Signora in Giallo. Per l'iconico ruolo affidatole all'inizio degli Anni Ottanta, ha conquistato ben quattro Golden Globe ed era stato nominata per dodici volte agli Emmy, ma purtroppo, non vinse mai l'ambito premio.