Jada Pinkett Smith denunciata, chiesti 3 milioni: “Mi ha minacciato, ha detto che rischio di beccarmi un proiettile”

Jada Pinkett Smith è al centro di pesanti accuse. La moglie di Will Smith è stata denunciata da un uomo, Bilaal Salaam, che sostiene di essere un amico di vecchia data dell'attore e ha accusato l'attrice e podcaster di averlo minacciato con frasi gravissime. Gli avrebbe detto di prestare attenzione a non beccarsi un proiettile o a non sparire nel nulla.

Perché l'amico di Will Smith ha denunciato Jada Pinkett Smith. I documenti legali, visionati da TMZ, descriverebbero nel dettaglio l'episodio. Partiamo dal principio. Bilaal Salaam sostiene di essere legato a Will Smith da un'amicizia durata quarant'anni. Il loro rapporto sarebbe sfociato anche in numerose collaborazioni professionali. I fatti, a suo dire, risalirebbero a settembre 2021. Alla festa di compleanno di Will Smith, la donna si sarebbe avvicinata a Bilaal Salaam con altre sette persone e sarebbe stata "verbalmente aggressiva con lui". Secondo quanto racconta nella denuncia, gli avrebbe intimato di farsi gli affari suoi e di non parlare più di lei o avrebbe rischiato di "scomparire o beccarsi un proiettile".

La presunta richiesta di Jada Pinkett Smith. Salaam sostiene che dopo la lite, la moglie di Will Smith gli avrebbe chiesto di firmare un accordo di riservatezza e i suoi soci lo avrebbero seguito fino all'auto mentre continuavano a "urlare minacce verbali". Infine, ha fatto sapere che la situazione si sarebbe fatta ancora più tesa quando Jada Pinkett Smith e Will Smith hanno scoperto che Bilaal Salaam stava scrivendo un libro per raccontare gli anni trascorsi con loro.

L'uomo ha denunciato la moglie di Will Smith lo scorso mese e le ha chiesto 3 milioni di dollari. Per il momento, l'attrice ha scelto la strada del silenzio. Sia con i giornalisti, che sui social ha evitato di commentare la notizia che la vede suo malgrado protagonista.