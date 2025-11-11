Caso Sgarbi, Barbara Hary difende la figlia Evelina: “800mila euro ricevuti in 25 anni? Falsità, quereleremo”

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, annuncia querele contro chiunque abbia diffuso “notizie false e prive di fondamento” su di lei e sua figlia. Il bersaglio principale è Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura, che nei giorni scorsi ha pubblicato un articolo in cui parla di cifre e dettagli “inventati di sana pianta” secondo la donna.

Si complica ancora il caso Vittorio Sgarbi: dopo l'udienza per la nomina di un amministratore di sostegno e l'annuncio di querele da parte della figlia Evelina Sgarbi, adesso si aggiunge al quadro complesso anche la madre della ragazza, Barbara Hary. Le parole della donna in una nota ufficiale in cui si scaglia contro un articolo a firma di Giovanni Terzi: "Sostiene che Vittorio Sgarbi avrebbe elargito alla figlia ben 800 mila euro in 25 anni, poi scesi in tv a 700 mila euro solo 2 giorni dopo. Falsità diffuse per screditarla".

Perché Barbara Hary querelerà Giovanni Terzi

Dopo settimane di articoli, voci e insinuazioni, Hary annuncia di aver dato mandato al suo avvocato Lorenzo Iacobbi di procedere per vie legali. Si parla di denuncia querela in sede penale e civile contro chi, a suo dire, avrebbe diffuso notizie false su di lei e su sua figlia. Il bersaglio principale è Giovanni Terzi, giornalista e marito di Simona Ventura, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un articolo su Substack dedicato al caso Sgarbi. Secondo Hary, il testo sarebbe “pieno di errori e imprecisioni” e non solo: avrebbe diffuso cifre e dettagli “inventati di sana pianta”, con l’unico obiettivo di danneggiare la loro immagine. L’articolo di Terzi, spiega Hary, riportava che Sgarbi avrebbe versato alla figlia 800mila euro in 25 anni, cifra poi ridotta a 700mila euro nel giro di due giorni durante un intervento televisivo. “Numeri senza alcun riscontro”, precisa Hary, che parla di “una cifra lontanissima dalla realtà” e di una ricostruzione “frutto di fantasia”. A farle storcere il naso, anche altri dettagli: Terzi avrebbe sbagliato persino il nome della sorella di Evelina, “che non si chiama Anna”, e avrebbe citato un certo Mariani “di cui nessuno sa chi sia”.

Giovanni Terzi e sua moglie Simona Ventura

L'attacco a Simona Ventura, Boralevi e Groppelli

Per Hary, tutto questo non è solo un errore giornalistico, ma una strategia precisa: “Si vuole screditare me e mia figlia”, scrive nella nota. La madre di Evelina non risparmia neppure Simona Ventura, che – sottolinea – avrebbe rilanciato le stesse informazioni diffuse dal marito: “Per questo motivo anche lei riceverà notifica dal mio legale”. Ma le querele non si fermeranno qui. Nella nota, Hary cita anche Antonella Boralevi e Patrizia Groppelli, accusate di aver diffuso le cifre sbagliate durante diversi programmi televisivi. La Groppelli, in particolare, viene indicata come recidiva: avrebbe ripetuto le stesse versioni “in più trasmissioni e poi le avrebbe rilanciate sui propri social”, ampliando così il danno e la platea.