Ingrid di Paso Adelante adesso è Soledad, protagonista della soap Una Vita È stata una delle protagoniste di “Paso Adelante” tra le serie spagnole di grande successo in Italia. Adesso Silvia Marty, la Ingrid Muñoz della serie è nel cast di una delle soap più seguite di sempre: Una Vita.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie televisive che più hanno lasciato il segno nelle generazioni nate negli Anni Novanta c'è senza dubbio Paso Adelante, la serie spagnola ambientata in una scuola per aspiranti artisti, in cui si sono distinti una serie di attori il cui ricordo è rimasto ben impresso una volta che la serie ha chiuso i battenti. Uno dei personaggi più accattivanti era quello di Ingrid Muñoz, interpretato dall'attrice Silvia Marty che, a distanza di anni, ritroviamo nel cast di una delle soap opera più seguite di sempre, si tratta di Una Vita.

Ingrid tra i protagonisti di Paso Adelante

Capelli ricci e rossi, lentiggini e un carattere aperto e determinato minato dalle insicurezze di un'infanzia non propriamente felice, è così che in poche parole si potrebbe descrivere Ingrid Muñoz, uno dei volti principali della serie spagnola, dove il suo personaggio era tra quelli più intriganti e sfaccettati, protagonista di un'intensa e travagliata storia d'amore con il professore di canto dell'Accademia Juan Taberner. Gli appassionati della serie, quindi, ricorderanno le sue vicende personali, divisa tra il pensiero di una madre ricoverata in un ospedale psichiatrico, il padre mai conosciuto e il desiderio di farsi valere assecondando le sue passioni, con il timore di non valere mai abbastanza. Paso Adelante, quindi, diede notorietà alla giovane e talentuosa Silvia Marty, ma una volta chiusa la serie, nel 2005 per alcuni degli attori che vi presero parte, c'è stato un vero e proprio oblio.

Il personaggio di Soledad in Una Vita

Eppure gli amanti delle soap, o chi si sarà trovato a fare zapping tra un canale e l'altro, potrebbe essersi imbattuto in una scoperta a dir poco sorprendente. Ingrid di Paso Adelante è diventata una delle protagoniste di "Una vita", storica soap spagnola trasmessa sul canale La 1 e in Italia su Canale5, in cui interpreta il ruolo della domestica Soledad Lopez, che inizia una turbolenta storia d'amore con il suo padrone. Il tutto avviene nella sesta stagione della soap, dove Silvia Marty acquista un ruolo decisamente importante ai fini dello sviluppo della trama, sempre più intricata che si conclude però con la settima stagione.

La vita privata di Silvia Marty

Dopo il successo di Paso Adelante non sono mancati ruoli in altre produzioni spagnole, ma soltanto "Una vita" è arrivata in Italia. Nata come ballerina, prima ancora che come attrice, Silvia Marty ha calcato diversi palcoscenici teatrali. Per quanto riguarda la sua vita privata, poco si evince dal suo profilo Instagram, dove è seguita da più di 70mila persone.