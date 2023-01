Influencer derubata nel suo negozio mentre è in diretta su Tik Tok: “Ero terrorizzata” Valentina Colnago stava realizzando una diretta su Tik Tok per mostrare come decorare un dolce quando un ladro è entrato nel negozio: “Ma chi è?”, le urla dell’influencer prima di scoprire la cassa vuota.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Valentina Colnago, influencer e proprietaria di Nisa Cake Studio, un laboratorio di cake design che si trova a Benevento, è stata derubata mentre realizzava un dolce nel suo locale in diretta su Tik Tok. Stava spiegando gli ingredienti e il procedimento della sua creazione ai suoi followers in diretta quando ha sentito dei rumori provenire dall'ingresso del negozio: "Chi è?" ha urlato prima di scoprire che qualcuno aveva lasciato il locale lasciando le impronte sul pavimento. Una volta raggiunto l'ingresso si è accorta della cassa vuota: il racconto e il video sui suoi profili social.

Il racconto di Valentina Colnago

Dopo la diretta su Tik Tok, Valentina Colnago ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto attraverso alcune Instagram story.

Le luci erano accese solo nella stanza in cui mi trovavo. Pensavo fosse Raffaele, non immaginavo fosse un ladro. Quando sono arrivata alla porta, ho chiesto chi fosse. Ho spalancato la porta e ho visto la porta d'ingresso chiudersi e l'insegna muoversi. La cassa era aperta.

Il ladro sarebbe scappato non appena l'influencer ha alzato la voce: "Quanto sono ingenua? Questo famoso tizio con l'ombrello io l'ho visto in faccia. E prima o poi lo troverò, Benevento è piccola" ha scritto in una story. La giovane ha continuato spiegando di essere uscita non appena sentito i rumori: temeva che il ladro si fosse nascosto nel suo negozio.

Non avevo ancora visto la cassa aperta, speravo fosse Raffaele. Non riuscivo più a muovermi, sono stata due minuti ferma a fissare la porta per capire cosa era successo, avevo il terrore ingiustificato che in qualche modo fosse entrato il ladro nel lab e avevo paura. Sono stata fuori ad aspettare sotto la pioggia perché temevo di rientrare e trovare qualcuno.

Chi è Valentina Colnago, influencer e cake designer

Valentina Colnago è una creator e cake designer che su Tik Tok vanta oltre 176 mila follower. La giovane, nata il 20 febbraio 1995, ha il suo laboratorio a Benevento, in Campania, ma è brianzola, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram nel quale è seguita da circa 39 mila utenti. Con loro condivide le sue creazioni, torte ricche di disegni e forme particolari.