video suggerito

Incidente per Luca Salatino, l’ex di Uomini e Donne e GF Vip ha riportato traumi: “Supereremo anche questa” Luca Salatino ha mostrato ai fan cosa gli è successo nel weekend. Vittima di un incidente stradale, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip ha spiegato di aver riportato dei traumi ma “sto bene”: “Supereremo anche questa”, le parole in un video registrato pochi minuti fa. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Salatino è stato vittima di un incidente automobilistico nel weekend e ora è costretto al riposo. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello ha postato tra le stories di Instagram una foto della sua auto danneggiata, poi si è ripreso per rassicurare i fan. "Supereremo anche questa", le parole.

Cosa è successo a Luca Salatino

Luca Salatino nelle ultime ore, attraverso le stories di Instagram, ha aggiornato i fan riguardo le sue condizioni di salute. Nel weekend ha condiviso una foto della sua auto danneggiata dopo essere stata vittima di un incidente: ha mostrato le lamiere accartocciate e l'airbag esploso, ma non ha spiegato nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. "Sto bene, ho solo riportato qualche trauma" ha dichiarato l'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello – riporta Leggo.it – prima di far vedere ai fan il suo braccio ingessato. "Ciao ragazzi, sto abbastanza bene. Sto un po' giù di morale, certe cose possono succedere ma sarebbe meglio se non accadessero. Grazie per la vicinanza. Supereremo anche questa, è solo un piccolo intoppo. Ci vedremo presto", le parole in un video.

Per colpa dell'incidente, Luca Salatino ha dovuto fermare anche la sua attività da chef. "Mi sa che per un po' con le videoricette, si farà poca roba. Menomale che avevo registrato qualcosa prima" ha spiegato su Instagram.

La nuova vita di Luca Salatino dopo le apparizioni in tv

Luca Salatino dopo l'esperienza a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, ha deciso di lasciare il mondo del piccolo schermo per dedicarsi unicamente alla sua passione, la cucina. Lo scorso gennaio lo chef ha annunciato che aprirà il suo ristorante: "Fatto di pochi coperti, ma fatto con tanto cuore ed emozioni. Si chiamerà Iolanda, dedicato a mia nonna che con la sua cucina ha trasmesso a tutti noi la convivialità e la gioia dello stare a tavola insieme" ha scritto in un post Instagram. "Vi terrò aggiornati passo dopo passo sui lavori e l’apertura", ha concluso.