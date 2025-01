Luca Calvani rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: “Ho dato tutto, ora torno al mio mondo”

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Luca Calvani è tornato alla sua vita dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. L'ex gieffino ha ripreso possesso dei suoi profili social e in queste ore ha pubblicato il primo post dopo i mesi trascorsi nel reality condotto da Alfonso Signorini. L'attore ha chiarito di non avere rimpianti, è contento di tornare ai suoi affetti.

Luca Calvani è stato eliminato dal Grande Fratello. L'attore è tornato nella sua incantevole casa in Toscana immersa nel verde. Su Instagram, nella prima foto pubblicata dopo avere partecipato al Grande Fratello, è ritratto proprio nella sua amata terra. L'ex concorrente ha confidato che avvertiva il bisogno di un po' di silenzio per metabolizzare l'intensa esperienza vissuta:

Eccomi qua. Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto. Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire.