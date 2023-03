Imbarazzo per Kate Middleton, tende la mano all’imam ma lui si rifiuta di stringergliela Il principe William e la principessa di Galles hanno fatto visita al centro islamico Hayes Muslim Centre a Londra. Momento di imbarazzo nell’incontro con l’imam Sufyan Iqbal. Kate Middleton gli ha teso la mano, ma lui non gliel’ha stretta.

A cura di Daniela Seclì

Il principe e la principessa di Galles, William e Kate Middeton, hanno fatto visita al centro islamico Hayes Muslim Centre a Londra. La coppia reale ha voluto manifestare la propria vicinanza ai volontari e alle comunità londinesi che si stanno impegnando attivamente per aiutare coloro che sono stati colpiti dal terremoto in Turchia e in Siria. Durante la visita, c'è stato un momento di imbarazzo nell'incontro con l'imam Sufyan Iqbal.

Kate Middleton tende la mano all'imam, lui non la stringe

Il principe William e Kate Middleton hanno incontrato i leader della comunità. Quando è arrivato il momento di salutare l'imam Sufyan Iqbal, c'è stata una vigorosa stretta di mano tra l'uomo e William. Kate Middleton ha atteso che i due finissero di parlare e poi, con un sorriso, ha teso la mano verso l'imam. Quest'ultimo, però, non gliel'ha stretta. Le ha sorriso a sua volta e si è messo la mano sul cuore, poi ha accennato un lieve inchino. Kate Middleton, allora, ha ritirato la mano e anche lei ha chinato la testa.

Il motivo del rifiuto della stretta di mano

Il rifiuto dell'imam di stringere la mano a Kate Middleton sarebbe da ricondurre a ragioni religiose e culturali. Secondo quanto riporta il DailyMail, le motivazioni potrebbero essere diverse: in alcune tradizioni musulmane mettere una mano sul cuore è considerato un modo educato per un uomo di salutare una donna. Lo stesso gesto è stato fatto lo scorso gennaio dall'ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi, l'uomo ha stretto la mano a Re Felipe e ha portato i palmi all'altezza del cuore davanti alla regina Letizia di Spagna. Inoltre, secondo alcuni codici di condotta musulmani, sarebbe considerato peccato toccare una donna che non sia la propria moglie o che non appartenga alla propria famiglia. Tuttavia, se una donna tende la mano all'uomo, quest'ultimo può decidere se stringergliela.