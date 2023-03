Harry e Meghan battezzano Lilibet e usano il titolo di principessa: Carlo, William e Kate assenti Harry e Meghan Markle hanno battezzato la figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Nel comunicato in cui annunciano la notizia, si riferiscono alla bambina come “principessa”. Dunque, hanno deciso di usare il titolo reale. Assenti alla cerimonia, il Re Carlo III, William e Kate Middleton.

A cura di Daniela Seclì

Harry e Meghan Markle hanno annunciato il battesimo della figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Nel comunicato diffuso dalla coppia, ha colpito il fatto che si riferissero alla bambina come "principessa", dunque avrebbero deciso di usare il suo titolo reale. Ne hanno il diritto dato che Lilibet è nipote del sovrano Carlo III.

Al battesimo di Lilibet Diana assenti Re Carlo III, William e Kate

Nel comunicato diffuso da Harry e Meghan, il nome della figlia viene preceduto dal titolo di principessa: "La principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall'Arcivescovo di Los Angeles, reverendo John Taylor". Secondo quanto riporta la rivista People, alla cerimonia sarebbero stati presenti tra i 20 e i 30 invitati, tra cui la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, e il padrino della bambina, Tyler Perry. Il giornalista Omid Scobie, da sempre vicino ai Sussex, sostiene che al battesimo di Lilibet siano stati invitati anche Re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la principessa Kate Middleton, ma nessuno di loro ha presenziato alla cerimonia.

Harry e Meghan usano il titolo di principessa per la figlia

Sul sito della famiglia reale britannica Archie e Lilibet indicati come Master e Miss

Harry e Meghan Markle hanno il diritto di usare il titolo di principessa riferendosi alla figlia, perché Lilibet Diana Mountbatten-Windsor e il fratellino Archie sono diventati ufficialmente principessa e principe nel momento in cui Carlo ha ereditato il trono lo scorso settembre. Sul sito ufficiale della famiglia reale britannica, i figli di Harry vengono ancora indicati come Master e Miss. Il Daily Mail, tuttavia, fa sapere che da Buckingham Palace hanno assicurato che aggiorneranno il sito. Inoltre, poco dopo la morte della Regina Elisabetta II, Re Carlo III – nel corso di una conversazione privata con il figlio Harry – lo avrebbe autorizzato a usare i titoli di principe e principessa per i suoi figli. Forse quel rapporto che ormai sembrava compromesso, può ancora essere recuperato.