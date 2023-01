Harry nell’intervista che anticipa l’uscita del suo libro: “Vorrei riavere mio padre, mio fratello” Il principe Harry ha rilasciato due interviste prima della pubblicazione della sua autobiografia, in cui racconta il rapporto con la sua famiglia e come abbia cercato un equilibrio che finora non è stato raggiunto.

A cura di Ilaria Costabile

A pochi giorni dall'uscita di "Spare" l'autobiografia del principe Harry, quest'ultimo ha rilasciato delle interviste che verranno trasmesse in Inghilterra e in America nella giornata di domenica su ITVNews, storica trasmissione britannica e nel programma della CBS 60 Minutes. Il bersaglio delle sue dichiarazioni è, ovviamente, la famiglia reale della quale racconterà aspetti inediti e che ancora non sono emersi nemmeno nella docuserie "Harry e Meghan" arrivata su Netflix a dicembre.

Harry parla del rapporto con il padre e il fratello William

"Vorrei riavere mio padre, vorrei riavere mio fratello. Voglio una famiglia, non un'istituzione" dice il principe intervistato dal giornalista britannico Ten Tom Bradby, al timone di ITV News, commentando l'atteggiamento dei suoi familiari che, da quando lui ha deciso di prendere le distanze dal suo ruolo istituzionale non hanno mai provato a trovare un equilibrio nel loro rapporto: "Sentono come se fosse meglio additarci come cattivi, non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi". Dichiarazioni che arrivano dopo quanto emerso dalla docuserie Netflix, dove il principe parla in maniera sofferta del rapporto con il fratello e il padre Carlo. L'intervista è stata girata in California e andrà in onda domenica sera, a due giorni dalla pubblicazione dell'autobiografia, e promette di entrare ancora più in profondità in alcuni dettagli che riguardano la famiglia reale.

Il tradimento della Royal Family

Nell'anteprima di quella che sarà l'intervista rilasciata alla televisione americana, per la CBS, il principe parlando con Andreson Cooper dichiara di aver provato in più occasioni a chiedere il supporto dei suoi familiari nei momenti di difficoltà, soprattutto quando lui e sua moglie venivano costantemente attaccati: "

Ogni singola volta che ho provato a farlo in privato, ci sono stati briefing, fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie. Il motto di famiglia è ‘mai lamentarsi, mai spiegare', ma è solo un motto. [Buckingham Palace] alimenterà o parlerà con un corrispondente, e quel corrispondente riceverà delle chiare informazioni su cui scriverà la storia, e alla fine dirà di aver contattato Buckingham Palace per un commento. Ma l'intera storia è controllata da Buckingham Palace.

Il principe si è poi lamentato del fatto che la Royal Family abbia adottato un atteggiamento incoerente, in quanto gli è sempre stato detto di poter rilasciare dichiarazioni per proteggere lui e la sua famiglia: "Quando ci viene detto negli ultimi sei anni, ‘non possiamo rilasciare una dichiarazione per proteggerti', ma lo fai per gli altri membri della famiglia, arriva un punto in cui il silenzio è tradimento".