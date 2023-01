L’intervista al principe Harry in esclusiva su Real Time il 10 gennaio, nuove accuse alla famiglia Nuova intervista esclusiva del principe Harry, che racconterà a ITV le accuse contenute nella sua autobiografia di prossima uscita. In Italia verrà trasmessa su Real Time.

A cura di Andrea Parrella

L'ennesima uscita con cui Harry fa tremare la famiglia reale. L'ex membro della royal family britannica si prepara ad entrare nuovamente a gamba tesa sui suoi parenti con l'uscita della sua attesissima autobiografia, Spare, in arrivo il 10 gennaio 2023, in cui racconta la sua versione dei fatti sulla spaccatura con la famiglia e la conseguente decisione di separarsi da loro, andando a vivere in America con sua moglie, Meghan Markle. Daun attacco fisico da parte di suo fratello William, all'accusa che siano stati proprio William e Kate aconsigliargli il travestimento da nazista per una festa in maschera, di fatto rovinandogli la reputazione, sono tante le questione che emergono dalle prime anticipazioni dell'autobiografia.

L'intervista in onda su Real Time

I contenuti del libri sono stati raccontati in un'intervista esclusiva a ITV, le cui anticipazioni stanno già monopolizzando i media di tutto il mondo. Un'intervista che andrà in onda in Gran Bretagna domenica, ma che arriverà anche in Italia, come ha anticipato DavideMaggio.it nelle scorse ore, specificando che l'intervista verrà trasmessa in esclusiva su Real Time. “Il Principe Harry – L’Intervista” andrà in onda martedì 10 gennaio alle 22.40 su Real Time e, in seguito, verrà ritrasmessa in replica giovedì 12 gennaio alle 21.20. Sarà inoltre disponibile su Discovery+.

Tra le frasi pronunciate da Harry nel corso di questa intervista, non mancano nuovi attacchi ai familiari: “Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere mio fratello” rivela Harry al giornalista che l’ha intervistato, spiegando tuttavia che da parte di re Carlo e suo fratello William non ci sia nessuna volontà di riconciliarsi con lui e sua moglie Meghan Markle.

Il vestito da nazista, il consiglio di William e Kate

Piuttosto rilevanti le accuse rivolte a William e Kate sul suo travestimento da nazista, immagini che hanno fatto la storia dei tabloid in Gran Bretagna, tale fu il peso dello scandalo al tempo. Il Duca di Sussex, nel libro Spare, sosterrebbe di avere chiesto un parere a William e Kate, perché indeciso tra due costumi, quello da pilota e quello da nazista: "Telefonai a Willy e Kate, chiedendo cosa ne pensassero. Loro mi dissero di indossare la divisa nazista. Quando tornai a casa e la provai davanti a loro, entrambi scoppiarono a ridere".