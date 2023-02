“Meghan delusa quando ha scoperto che Harry aveva pochi soldi, scroccati agli amici 5 milioni” Sono durissime le accuse che il biografo reale Tom Bower rivolge a Harry e Meghan Markle. “Lei è rimasta delusa quando ha scoperto che possedeva solo 10 milioni di dollari”, ha raccontato lo scrittore a GB News.

Nuove accuse durissime ai duchi di Sussex Harry e Meghan Markle. L'uscita del libro Spare, rivelatosi essere un boomerang per il principe e la moglie quanto al gradimento dell'opinione pubblica, ha acceso un faro sull'ex coppia reale. Dopo essere stati presi di mira dalla stampa inglese ed essere finiti, loro malgrado, al centro di un episodio di South Park in cui venivano presi in giro, Harry e Meghan ricevono un'altra dura stoccata. Ad attaccarli è stato Tom Bower, biografo reale già autore del libro "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsor".

Le accuse di Tom Bower

Secondo quanto riferito dallo scrittore (che è anche giornalista e produttore per la BBC) a GB News, Meghan sarebbe rimasta profondamente delusa dopo avere scoperto l'ammontare della fortuna personale di Harry. Sostiene che l'attrice fosse convinta che il futuro marito possedesse centinaia di migliaia di dollari. In realtà, quanto a disponibilità personale, Harry sarebbe stato in possesso esclusivamernte dell'eredità lasciatagli dalla madre Diana, pari a 10 milioni di dollari. Una cifra considerevole ma che, secondo Bower, sarebbe lontana dalle aspettative dell'attrice, abituata ai compensi stellari guadagnati grazie alla serie Suits e con un patrimonio personale pari a 2 milioni di dollari. Meno di Harry, ma nemmeno eccessivamente distante considerato il divario tra Meghan, attrice di serie tv, e uno dei principi appartenenti alla monarchia più influente del mondo.

Il biografo reale: "Harry e Meghan scroccano regali agli amici"

L'uomo continua a puntare il dito contro l'ex coppia reale, rivelando che pur di concedersi la vita di lussi desiderata da Meghan, il principe e l'attrice "hanno fatto spesso gli scrocconi", ricevendo "regali chiesti come favori" agli amici per una cifra pari a 5 milioni di dollari. Ha quindi citato una serie di esempi: la luna di miele trascorsa nella villa di George Clooney e Amal Alamuddin sul Lago di Como completamente spesata, viaggio da 17 mila dollari compreso. Oppure il baby shower organizzato per Archie e offerto dalle amiche Serena Williams e Amal, moglie di Clooney, per il quale la sola location sarebbe costata circa 60 mila dollari. Infine, sarebbe stato Tyler Perry a mettere a disposizione a Harry e Meghan la villa a Beverly Hills da 11 milioni di dollari nella quale il principe e la moglie hanno vissuto nei mesi immediatamente successivi al primo periodo trascorso in Canada, stato che li aveva accolti dopo la decisione di lasciare l'Inghilterra. Parte di quegli amici si sarebbe però dileguata dopo l'uscita del libro Spare con il quale Harry ha fatto a pezzi la sua famiglia d'origine. Clooney e Amal, ad esempio, avrebbero diradato i rapporti con la coppia.