Meghan e Harry “sconvolti” per la presa in giro in South Park, sarebbero decisi a denunciare Il principe Harry e Meghan Markle starebbero valutando l’ipotesi di agire legalmente contro i creatori di South Park dopo la puntata in cui vengono presi in giro e definiti “il principe idiota e la moglie stupida”.

Meghan Markle sarebbe furiosa dopo che il 15 febbraio scorso, la serie tv animata South Park ha proposto un episodio che vede protagonisti due personaggi molto simili, per fattezze e per racconto, a se stessa e al marito Harry. Anche il titolo dell'episodio, "World Wide Privacy Tour", fa chiaramente riferimento alla vita dell'ex coppia reale. La coppia starebbe valutando la possibilità di denunciare i creatori della serie.

Come South Park ha raccontato Meghan e Harry

La serie satirica animata ha raccontato i personaggi che rappresenterebbero Harry e Meghan come persone alla continua ricerca di attenzioni. Meghan, la cui trasposizione sullo schermo ricorda molto da vicino le fattezze della duchessa, è stata sarcasticamente descritta come "principessa, attrice, influencer e vittima". Harry, sullo schermo con i caratteristici capelli rossi, come "principe, miliardario, giramondo, vittima". Entrambi vengono definiti "il principe idiota e la moglie stupida". La presa in giro ha investito anche Spare, libro biografico di Harry, nella serie titolato "Waaagh", suono onomatopeico che ricorda il verso di un bambino che piange. In un altro passaggio dell'episodio, il principe e la moglie partecipano a una puntata del talk show Good Morning Canada. Dopo essere entrati in studio con dei cartelli in cui chiedono privacy, entrambi si siedono per pubblicizzare il libro che racconterà i dettagli della loro vita privata.

La rabbia di Harry e Meghan

Secondo fonti vicine alla coppia, Meghan si sarebbe "rifiutata di guardare l'episodio per intero", furiosa per il modo in cui è stata raccontata e per il presunto danno di immagine subito. Neil Sean, commentatore reale, ha fatto sapere che la coppia avrebbe intenzione di denunciare gli autori della serie: "Il loro team legale sta dando un'occhiata all'episodio per vedere cosa c'è che non va e cosa potrebbe essere trasformato in una denuncia. Questa sembra essere la loro linea d'azione piuttosto che ridere, godersi il momento e mostrare al mondo che loro hanno capito l'ironia".