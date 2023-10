Il virologo Bassetti: “Fedez parla di sanità mentale ma bacia Rosa Chemical”, replica l’artista Scontro a distanza tra il virologo Matteo Bassetti e Fedez a proposito di salute mentale e bona psicologo. “Parla colui che ha baciato Rosa Chemical a Sanremo di fronte alla moglie incredula”, tuona il professore divettato popolare durante la pandemia di Covid. La replica dell’artista.

A cura di Stefania Rocco

Scontro a distanza tra il virologo Matteo Bassetti e Fedez a proposito di salute mentale e bonus psicologo. A lanciare la questione era stato l’artista con l’intervista rilasciata a Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che tempo che fa. Fedez, rifacendosi alla sua esperienza personale, aveva rivolto un appello all’attuale governo. Appello diventato la base per il tweet pubblicato da Bassetti.

Il tweet di Matteo Bassetti e la replica di Fedez

Rifacendosi all’appello lanciato da Fedez a proposito di bonus psicologo e salute mentale, Bassetti ha scritto su Twitter: “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”. Il tweet è stato però integrato da un precisazione aggiunta da Twitter su segnalazione degli utenti che fornisce un contesto alla dichiarazione e sottolinea non esista “alcuna evidenza scientifica che suggerisca che un bacio tra due uomini possa causare danni alla salute psichica dei più giovani. Essa è influenzata da molti fattori, ma l'espressione dell'affetto e dell'amore tra gli individui dello stesso sesso non è tra questi”. Proprio l’integrazione aggiunta al post di Bassetti è stata utilizzata da Fedez per replicare al virologo. “Fa già ridere così”, ha scritto il rapper, evidenziando come il tweet di Bassetti crei un ponte inesistente tra fragilità, salute mentale e omosessualità.

Fedez replica a Bassetti

L’appello di Fedez sul bonus psicologo

Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Fedez aveva lanciato un appello al governo Meloni affinché non tagliasse il bonus psicologo: “Nella nuova Finanziaria il bonus psicologi per l’emergenza salute mentale dei giovani da 25 milioni di euro, sembra verrà tagliato a 5 milioni: a Meloni e al governo chiedo di non farlo, tagliare su un’emergenza sociale come questa vuol dire sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”.