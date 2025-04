video suggerito

Il ritorno di Sangiovanni dopo la depressione commuove Fazio: “Allora sono ancora capace?” Sangiovanni torna in TV dopo un anno di pausa: “Mi hanno aiutato musica e terapia”. A Che Tempo Che Fa presenta “Luci allo xeno” e racconta la sua rinascita: “Bisogna conoscere se stessi”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un lungo caloroso applauso ha accolto ha accolto Sangiovanni nello studio di "Che tempo che fa". Un ritorno atteso, quello del giovane artista vicentino, che poco più di un anno fa aveva annunciato a sorpresa di volersi prendere una pausa dalla musica e dalle scene per ritrovare se stesso. Ha scelto il salotto televisivo di Fabio Fazio sul Nove come palcoscenico della sua rinascita artistica ed emotiva. Il cantante ha presentato in anteprima il nuovo singolo "Luci allo xeno", in uscita il 9 aprile.

"Che bello! Allora sono ancora capace!", l'emozione di Sangiovanni

Visibilmente emozionato dopo l'esibizione, tra gli applausi scroscianti del pubblico, il cantante 22enne ha esclamato: "Che bello! Allora sono ancora capace". Una battuta che nasconde il timore e l'insicurezza di chi ha dovuto fare i conti con un periodo buio. "Questo pezzo è il primo che ho scritto quando sono tornato in studio e racconta il desiderio di tornare alla luce. È un pezzo positivo da ballare", ha spiegato a Fazio, sottolineando il messaggio di speranza che ha voluto trasmettere.

Il coraggio di fermarsi

Quando il conduttore gli ha chiesto cosa gli fosse accaduto durante quest'anno di pausa, Sangiovanni ha risposto con una sincerità disarmante: "In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone. Arrivi a un momento della vita in cui ti senti triste, affaticato, non hai più le stesse energie. Ho dovuto prendermi tempo per me, avevo bisogno di fare le cose normali. Ho fatto la patente, che non l'avevo ancora presa", ha raccontato con un sorriso. Un'affermazione che ha permesso a Fazio di sdrammatizzare: "Se hai superato l'esame della patente, puoi superare qualunque cosa. Sto studiando con mio figlio". Il conduttore ha poi sottolineato come il malessere vissuto da Sangiovanni riguardi tantissimi giovani. "Più che conoscere le motivazioni", ha risposto l'artista, "bisogna trovare le soluzioni. Mi hanno aiutato la musica, la terapia. Continuo ancora a farla, conoscere sé stessi è importante", ha confessato Sangiovanni, lanciando un messaggio fondamentale sull'importanza della salute mentale. "L'importante è anche avere sensibilità, l'empatia nei confronti degli altri. Impariamo tutti a essere più sensibili".