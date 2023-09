Il patrimonio di Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, dopo la morte: lasciò circa 5milioni Robbie Coltrane, noto per il suo ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, dopo la sua morte lasciò un patrimonio di circa 5milioni di sterline, tra beni e azioni, sparse nel Regno Unito e in altri paesi del mondo. La maggior parte destinate a un fondo fiduciario per i figli.

A cura di Elisabetta Murina

Circa 5milioni di sterline (poco più di cinque milioni e mezzo di euro). È questo il patrimonio che Robbie Coltrane, celebre per il ruolo di Hagrid nella saga di Harry Potter, ha lasciato dopo la sua morte, avvenuta lo scorso ottobre all'età di 71 anni. Una ingente somma di denaro che l'attore aveva accumulato nel corso della carriera, grazie a ruoli sul piccolo e grande schermo.

Il patrimonio lasciato da Robbie Coltrane

Un anno prima della sua morte, avvenuta nell'attore 2022, Robbie Coltrane firmò un testamento nominando l'ex moglie Rhona Gemmell e l'amico Gordon Bulloch come amministratori delle sue proprietà. Come riporta il sito inglese Mirror, il noto interprete di Hagrid possedeva beni per un valore complessivo di quasi 4milioni di sterline. Oltre che nel Regno Unito, ne aveva alcuni anche sparsi in altri Paesi del mondo, come veicoli in Spagna, fondi negli Stati Uniti.

Ma a chi li ha lasciati? L'attore donò la maggior parte della sua ricchezza a un fondo fiduciario per i sue due figli, Spencer e Alice. Poi lasciò 450.000 sterline alla sorella Annie Rae e 250.000 sterline a un figlioccio. Non soltanto: in omaggio alle sue origini scozzesi regalò un modello della barca Aquitania al museo di Glasgow per l'esposizione pubblica.

La carriera di Robbie Coltrane

La carriera di Coltrane nel mondo del cinema inizia negli Anni Ottana, grazie a film come La morte in diretta, Scrubbers e Mona Lisa. Tra i suoi ruolo si ricordano anche James Bond GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999). È però con il ruolo di Rubeus Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001) che diventa un vero e proprio personaggio, ottenendo un successo a livello globale e prendendo poi parte agli altri capitoli della saga, fino a Harry Potter e i Doni della morte.