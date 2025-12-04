Il padre di Meghan Markle operato d’urgenza è in terapia intensiva, i fratelli la reclamano: “Mostri compassione”

Il padre di Meghan Markle è stato ricoverato e operato d’urgenza nelle Filippine. Le condizioni di salute dell’uomo si sono aggravate, al punto che i fratelli hanno rivolto un appello anche alla Duchessa di Sussex che, però, non ha ancora commentato la vicenda.

Il padre di Meghan Markle è stato ricoverato d'urgenza nelle Filippine e ora si trova in terapia intensiva. Secondo i media americani il ricovero sarebbe avvenuto dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute, a seguito del quale è stato necessario portare l'uomo in ospedale. Al momento, da parte della Duchessa di Sussex, non c'è stato alcun commento.

Le gravi condizioni di salute di Thomas Markle

Secondo quanto dichiarato dal figlio, Thomas Markle Jr, una volta arrivato in ospedale, il padre è stato immediatamente operato, un'operazione piuttosto lunga, durata circa tre ore, dopo la quale è stato trasferito in terapia intensiva. Sembrerebbe, però, che l'uomo non sia ancora fuori pericolo e che possa essere necessaria una successiva operazione, per poter rimuovere un coagulo di sangue. Il padre di Meghan Markle, purtroppo, non è estraneo agli ospedali, poiché è stato due volte ricoverato per un attacco di cuore, motivo per cui non ha accompagnato sua figlia all'altare il giorno in cui è diventata la moglie del principe Harry. Nel 2022, poi, ha avuto un ictus.

Il racconto di Samantha Markle e il silenzio di Meghan

Dopo quest'ultimo ricovero, la preoccupazione dei figli, Thomas e Samantha, si è poi tradotta in un appello affinché le persone possano pregare per lui. È stata Samantha a disegnare un quadro piuttosto preoccupante della situazione, sottolineando che nonostante il padre sia sempre stato forte questa volta potrebbe essere più difficile sperare in una ripresa:

Ho portato papà in un ospedale vicino a casa nostra, dove hanno fatto diverse analisi e i medici hanno detto che la sua vita era in pericolo. Ci hanno portato di corsa in ambulanza, a sirene spiegate, in un ospedale molto più grande nel centro della città. Mio padre è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Chiedo a tutti, in tutto il mondo, di pregare per lui.

Nonostante la notizia che rende noto l'aggravarsi delle condizioni di salute di Thomas Markle, da parte di Meghan non ci sono stati commenti. A questo proposito il fratello Thomas non ha esitato a rivolgere un messaggio alla sorella: "Il mio unico desiderio è che Meghan mostri un po' di compassione per mio padre. Sta letteralmente lottando per la vita".

I rapporti tra Meghan Markle e suo padre

Il legame tra Meghan Markle e suo padre si è incrinato, in maniera definitiva, quando emerse il tentativo da parte dell'uomo di vendere alcune foto della figlia e del principe Harry durante la preparazione del matrimonio. Uno scandalo, per il quale la futura Duchessa di Sussex prese immediatamente le distanze dal padre, nonostante lui abbia cercato di ricucire i rapporti negli anni a seguire.