Il figlio di Francesca Ferragni ha avuto un incidente: "Dovrà stare tranquillo per qualche settimana" Il figlio di Francesca Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti, Edoardo, ha avuto un piccolo incidente: a comunicarlo è stata la dentista e influencer su Instagram, che ha spiegato perché il bambino dovrà portare il gesso: "Ha una frattura ad un osso del piede".

A cura di Sara Leombruno

Una piccola disavventura quella vissuta dal figlio di Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti: il loro primogenito, Edoardo, ha avuto un incidente e si è fatto male ad un piede. Il bambino, che a breve diventerà fratello maggiore di una sorellina in arrivo nei prossimi mesi, dovrà tenere il gesso per un po'. Ad annunciarlo è stata la stessa dentista e influencer su Instagram, che ha voluto rassicurare i followers sulle condizioni di salute di suo figlio.

Cosa è successo al figlio di Francesca Ferragni

Come è solita fare, Francesca Ferragni aveva condiviso alcuni scatti del piccolo Edoardo in cui si vedeva il gesso che dovrà portare per le prossime settimane ad un piede. Avendo ricevuto numerose domande al riguardo da parte dei followers, l'influencer ha deciso di spiegare cosa è successo. Il bambino ha avuto un piccolo incidente che ha costretto i genitori a vivere un weekend movimentato e, pur non spiegando nel dettaglio come abbia fatto a provocarsi la frattura, ha scritto: "Grazie a tutti dei messaggi, Edo sta bene ha solo una piccola frattura ad un osso del piede e dovrà stare tranquillo per qualche settimana”. Nonostante la comprensibile apprensione da parte dei genitori, è probabile che il piccolo possa riprendersi nel giro di poco tempo.

La famiglia Ferragni-Nicoletti sta per allargarsi

Poco più di due mesi fa, Francesca Ferragni aveva annunciato a tutti l'arrivo di una new entry in famiglia. È incinta e aspetta il secondo figlio insieme al marito Riccardo. I due diventeranno genitori di una bambina: "Buona festa della donna anche a te, piccolina”, aveva scritto a corredo di un post in occasione della festa della donna, spazzando via ogni dubbio sul sesso. Tra i commenti allo scatto, tanti complimenti per la modalità scelta per il gender reveal e gli auguri delle sorelle Chiara e Valentina Ferragni e della madre Marina Di Guardo.