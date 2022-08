Il direttore di RaiNews24 abbracciato a Salvini, polemica in Rai: “Ennesimo episodio grave” Lo scatto del direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca con il leader della Lega genera la reazione del cdr di redazione e Usigrai: “Episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del servizio pubblico doverosi per un dirigente Rai”.

A cura di Andrea Parrella

Salvini e il direttore di RaiNews24 Petrecca (foto pubblicata da Dagospia)

La Rai diventa un elemento sempre più centrale di questa campagna elettorale agostana. Dopo le polemiche delle scorse settimane, prima con il caso della battuta social su Calenda da parte del condirettore del Tg Rai e poi con quello di Elisa Anzaldo, un altro giornalista Rai finisce al centro di una polemica per un atteggiamento di eccessiva vicinanza a un personaggio politico, ritenuto inopportuno. Si tratta di Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, che si è fatto fotografare in compagnia di Matteo Salvini durante il tour politico del leader della Lega.

A pubblicare la fotografia ed evidenziarne la casistica è stato il giornale Dagospia, che sottolinea lo scatto risalga al 3 agosto scorso, quando Salvini ha fatto tappa a Cosenza con il suo tour elettorale. Scrive Dagospia che il giornalista si sarebbe recato al comizio per “una chiacchierata di rito, qualcuno assicura anche su temi Rai, e addirittura una foto insieme per immortalare l’incontro”.

La risposta di Petrecca

La risposta del direttore Petrecca arriva con una lettera indirizzata proprio a Dagospia, in cui il giornalista spiega: “Ero a Catanzaro, per correttezza di informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di RaiNews24, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho preso parte ad alcun comizio“.

La nota del cdr di RaiNews e Usigrai

A distanza di alcune ore in merito alla questione è arrivata una nota ufficiale da parte del comitato di redazione di RaiNews24 e Usigrai, sindacato dei giornalisti del servizio pubblico: “La foto pubblicata da Dagospia che immortala il direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del servizio pubblico doverosi per un dirigente Rai”.