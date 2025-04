Il codice Ateco sulla prostituzione in Italia, Efe Bal: “Chi avrà il coraggio di dichiarare gli incassi?”

video suggerito

Fatture per prestazioni "speciali", dichiarazione dei redditi per chi lavora sotto le lenzuola, e magari un giorno anche una pensione per chi ha esercitato "il mestiere più antico del mondo". Il futuro della prostituzione in Italia potrebbe presto tingersi delle sfumature della burocrazia fiscale. Con 100mila tra escort e lucciole e un giro d'affari da capogiro di 4,7 miliardi di euro l'anno, il mercato del sesso a pagamento potrebbe uscire dalle ombre grazie alla nuova classificazione Ateco 2025, che sembra aprire uno spiraglio verso il riconoscimento fiscale di questa controversa professione. Efe Bal, però, è dubbiosa: "Felice dell'iniziativa, ma chi avrà il coraggio di dichiararsi?".

Il nuovo codice Ateco

L'Istat ha precisato che la classificazione, identificata dal codice 96.99.92, riguarderà esclusivamente operatori economici residenti che svolgono attività legali. Rimane esclusa ogni forma di sfruttamento, favoreggiamento o induzione alla prostituzione altrui, comportamenti che continuano a costituire reato in base alla legge n. 75 del 1958, la cosiddetta Legge Merlin.

Efe Bal: "Chi avrà il coraggio di dichiararsi?"

Efe Bal, escort transessuale turca che da anni vive ed esercita la sua professione a Milano, ha espresso soddisfazione all'Adnkronos per questa novità: "Sarei davvero felice: finalmente si inizia a parlare di un codice fiscale anche per chi fa questo mestiere".

Ora la vera domanda è: chi avrà il coraggio di dichiararsi? Chi si presenterà per ottenere questo codice e cominciare a pagare le tasse? Io non credo che siano in molti a volerlo fare. Forse non sono tutte ‘sceme' come me: io sono stata la più conosciuta, quella che ha avuto un contenzioso col fisco per oltre un milione di euro, una cifra mai pagata perché alla fine è andata in prescrizione.

Il diritto alla pensione

I dubbi, però, non mancano: "La domanda più importante è: una volta che ti dichiari, paghi le tasse, hai diritto anche tu a una pensione? A delle detrazioni? A un minimo di riconoscimento sociale, oltre che fiscale?", si chiede l'escort.