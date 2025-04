video suggerito

"Un Film Minecraft" domina il box office del 25 aprile: oltre 10 milioni di incasso in Italia L'adattamento cinematografico del videogioco più venduto al mondo conquista il pubblico italiano con numeri sempre più importanti. È buono il debutto di un altro adattamento da un videogame: "Until Dawn" è al secondo posto.

Il 25 aprile al cinema. Non un grande slancio, ma comunque i dati cominciano a farsi davvero interessanti per "Un film Minecraft". Ormai è dominio incontrastato per la pellicola tratta dal videogame più venduto al mondo: è record su record. Bene il debutto di un altro film tratto da un videogame, parliamo di "Until Dawn" che apre al secondo posto. Terzo posto per quello che è anche il primo film italiano in classifica: "30 notti con il mio ex".

Il fenomeno Minecraft è inarrestabile

A quasi un mese dal debutto nelle sale italiane, l'adattamento cinematografico del celebre videogioco ha superato la soglia dei 10 milioni di euro, attestandosi a 10.863.203 euro con oltre 1,4 milioni di spettatori. Solo nell'ultimo weekend ha aggiunto altri 256.682 euro al suo bottino, confermandosi in vetta alla classifica.

Il successo della pellicola non sorprende gli addetti ai lavori: la Warner Bros ha saputo trasformare il fenomeno culturale dei blocchetti digitali in un evento cinematografico capace di attrarre non solo i giovani fan del gioco, ma anche un pubblico che aveva meno dimestichezza con il videogioco.

Le nuove uscite

Debutto promettente per "Until Dawn – Fino all'Alba", adattamento dell'omonimo videogioco horror che si piazza direttamente al secondo posto. Con 190.058 euro incassati nel weekend e quasi 320.000 euro complessivi, la pellicola distribuita da Eagle Pictures sembra aver trovato il suo pubblico di riferimento. Ottima tenuta anche per la commedia italiana "30 Notti con il mio Ex" che, alla seconda settimana di programmazione, si assesta al terzo posto con altri 130.140 euro e un totale che sfiora il milione (884.177 euro). Esordio in sordina per "The Accountant 2" con Ben Affleck: 119.405 euro nel weekend d'esordio, fermandosi a poco più di 181.000 euro complessivi.

Cinema italiano tra luci e ombre

Da segnalare l'ottimo risultato di "Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII", evento speciale distribuito da Nexo Digital che si piazza al sesto posto con 83.707 euro nel weekend. Il cinema italiano rappresentato ancora con "Una Figlia" di Maura Delpero, new entry al settimo posto con 78.162 euro. Subito dopo c'è "Queer" di Luca Guadagnino, che alla seconda settimana realizza ancora 74.547 euro e porta il bottino complessivo a 750mila euro ed è nono. "Moon il Panda" continua a conquistare i più piccoli, posizionandosi all'ottavo posto con 76.026 euro nel weekend e un totale di 567.158 euro. "Operazione Vendetta" chiude la top ten con 43mila euro incassati il giorno della Liberazione (totale 1 milione di euro).