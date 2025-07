Ida Platano mostra le gambe e racconta tra le lacrime: “Soffro di lipedema, una patologia cronica”

Ida Platano, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, si mostra per la prima volta con le gambe scoperte in un post pubblicato su Instagram. La dama, nota per la sua lunga relazione con Riccardo Guarnieri, ha deciso di condividere pubblicamente per la prima volta la sua battaglia contro il lipedema, una patologia cronica che per anni l’ha frenata e le ha impedito di sentirsi libera nel mostrarsi. Oggi, con maggiore consapevolezza, ha scelto di non preoccuparsi più del giudizio degli altri e di parlare apertamente del problema.

Il racconto di Ida Platano

“Oggi ho deciso di aprirmi con voi”, scrive Ida nella didascalia che accompagna il video pubblicato sui social. Un filmato intenso, attraverso il quale condivide la sua esperienza con l’obiettivo di incoraggiare altre persone a vivere con maggiore serenità una condizione simile: “Mi sento pronta a raccontare una mia insicurezza. Ho sempre avuto difficoltà a mostrare le mie gambe. Già da ragazzina mi guardavo allo specchio e non mi piacevano. Ho iniziato a lavorare a 13 anni. Quando tornavo a casa, mi facevano malissimo anche solo a sfiorarle, soprattutto nella parte inferiore. Avevo lividi, pruriti, crampi… non mi piacevano”.

Poi, commuovendosi, racconta il disagio provato ogni volta che doveva mostrarsi in pubblico:

Ogni volta che andavo in giro cercavo di coprirmi, per paura che qualcuno guardasse le mie gambe e le trovasse strane. Mi facevo mille problemi e paranoie. Oggi, a 44 anni, sono arrivata al punto in cui riesco a mostrarle. Soffro di una patologia seria e cronica che si chiama lipedema. Non entro nei dettagli, perché non sono un medico, ma so che va tenuta sotto controllo e può peggiorare se non curata. Ci sono vari stadi, ma si può stare meglio. Io ho fatto tanto, di tutto. Da ragazzina non capivo cosa avessi, oggi so qual è il mio problema. Se l’avessi saputo prima, forse avrei potuto gestirlo meglio. Non l’ho risolto, perché resterà per sempre, ma convivo con questa realtà. Mi sono sentita spesso criticata. Appena mi scoprivo, c’era chi mi diceva che avevo le gambe da elefante, che erano bruttissime. Giudizi che mi hanno fatta sentire insicura.Tutti abbiamo dei difetti fisici, ma so di essere bella dentro. Questo non mi impedisce di piacermi. Mi emoziono, perché solo io so quanto ho sofferto. Non sono la mia patologia: sono Ida. E voglio spronare tutti voi a sentirvi sempre sicuri.

Che cos’è il lipedema

Il lipedema è una patologia cronica che colpisce quasi esclusivamente le donne. È caratterizzato da un accumulo anomalo di tessuto adiposo, soprattutto su gambe e braccia, spesso accompagnato da dolore, gonfiore, lividi frequenti e difficoltà motorie. Il grasso accumulato non risponde a dieta o attività fisica e, senza trattamento, può peggiorare progressivamente.