Ida Platano racconta il lipedema: “Sento dolori alle gambe tutto il giorno, sono parte della mia vita”

Ida Platano è tornata a parlare della sua patologia. Dopo aver rivelato di soffrire di lipedema alle gambe, l'ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha raccontato ai follower che la seguono come l'ha scoperto e come riesce a gestirlo. Sui social ha mostrato per la prima volta le gambe spiegando tutte le difficoltà vissute.

La scoperta della patologia e i primi sintomi: "Dolori continui"

In alcune stories pubblicate su Instagram, Ida Platano ha risposto a diverse domande riguardanti il lipedema, la patologia cronica alle gambe di cui soffre ormai da anni e che le provoca diversi sintomi. Quando era una ragazza, ha iniziato a soffrire di "dolori dalla mattina alla sera", che ad oggi "sono diventati parte della mia vita". Prima di arrivare alla diagnosi, l'ex volto di Uomini e Donne si è recata da diversi specialisti: "Ho fatto delle, sono stata dall’angiologo, dal flebologo e anche dal chirurgo plastico. Poi ogni anno ho sempre fatto l’ecodoppler e mi hanno detto di questa patologia cronica".

Come Ida Platano gestisce il lipedema

Ida Platano ha poi spiegato che, da quando le è stata diagnosticata questa patologia, deve adottare alcune accortezze per evitare di appesantire le gambe: "Sento dolori che partono dal ginocchio fino alla caviglia, al tatto noduli e avvallamenti. La pelle risulta fragile e sono piena di capillare. Il sole non deve essere preso direttamente". L'estate è la stagione più complicata: "Al mare cerco di camminare sempre e non sto sotto il sole ore e ore. Cerco di tutelarle perché diventano bollenti". Per stare meglio e alleviare queste sensazioni, l'ex dama di Uomini e Donne si sottopone a una serie di trattamenti, che devono essere fatti però con costanza affinché diano i risultati sperati.