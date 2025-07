La rinascita di Ida Platano: “Oggi ho un equilibrio, sono sana mentalmente e fisicamente. Sono single, non cerco l’amore”

Ida Platano ha aggiornato i suoi follower su come va la sua vita oggi. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha parlato anche della sfera privata e della ritrovata serenità.

Ida Platano ha conquistato la sua serenità. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, in un video pubblicato su Instagram, ha parlato di come sta oggi. È single e non è in cerca dell'amore, perché finalmente ha trovato il suo equilibrio. Inoltre, medita di lasciare Brescia per trasferirsi in Sicilia, sua terra d'origine.

Il desiderio di lasciare Brescia e tornare in Sicilia

In un video pubblicato su Instagram, Ida Platano ha raccontato che nelle scorse settimana si è concessa un soggiorno in Sicilia. Vive a Brescia da diversi anni ormai, ma ogni anno sente il richiamo della sua terra d'origine, fa i bagagli e torna dove sono le sue radici. Dal suo viaggio è scaturita una riflessione: "C'è stato un momento in cui mi sono detta: ‘Ritorno'". Dunque, ha accarezzato l'idea di lasciare Brescia per tornare in Sicilia:

Un ritorno alla mia terra, alle mie origini. Tornando su, a casa (a Brescia), questo pensiero si è fatto sempre più forte. Sarà un pensiero del momento? Sarà qualcosa che succederà? Non lo so. Però questa volta mi sono sentita diversa. Non mi era mai successo.

Quella frase sibillina poi la confessione sulla sua vita privata

Ida Platano, poi, ha pronunciato una frase sibillina: "Per amore sono venuta su e per amore me ne ritorno giù". Ha pensato di tornare in Sicilia perché ha conosciuto qualcuno che le fa battere il cuore? A quanto pare no. Subito dopo, infatti, ha precisato: