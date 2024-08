video suggerito

“Ho avuto un attacco di panico, ho pianto tutta la sera”, il racconto di Deborah De Luca sotto al post di Mew Mew ha condiviso un carosello di foto su Instagram in cui si mostrava in lacrime. Tra i tanti commenti al post anche quello di Deborah De Luca, la deejay ha condiviso con la cantante il racconto di quando ha dovuto affrontare un attacco di panico: “La serenità è un grande lavoro, serve tempo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mew, nome d'arte di Valentina Turchetto, non ha mai nascosto di avere il desiderio di prendersi cura della sua salute mentale. Una decisione che l'aveva portata ad abbandonare Amici 23. Di recente la cantante ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video in cui mostrava il volto rigato dalle lacrime, a corredo del post la didascalia: "Non è vero che d'estate bisogna essere sempre felici. Hyperlacrime fuori il 30 agosto". Tra i commenti anche quello di Deborah De Luca: "La serenità è un gran lavoro".

Deborah de Luca commenta il post di Mew: "La serenità e un gran lavoro"

Mew ha condiviso una serie di foto e video su Instagram in lacrime. Tanti i followers che nei commenti apprezzano il fatto che mostri questo lato di sé: "Le persone guardando il tuo modo di normalizzare questi stati d'animo attraverso le tue canzoni, e non solo, si sentiranno capite". C'è chi la incoraggia e chi, come Deborah De Luca, prova a darle supporto facendola sentire meno sola: "Due settimane fa in stazione dei treni ho avuto un attacco di panico, e il giorno dopo sono stata tutto il giorno a piangere per qualcosa che nemmeno capivo e la sera avevo una serata. La serenità è un grande lavoro, serve tempo". Ad aprile la deejay aveva racconto sui social di aver ricevuto la diagnosi di tumore "nella speranza che possa servire anche ad una sola persona". De Luca aveva infatti sottolineato l'importanza della prevenzione.

Mew: "La depressione è saltata fuori nel momento più bello della mia vita"

Da Sangiovanni a Michele Bravi, sono tanti gli artisti che si sono esposti sul tema del benessere mentale. Una questione di primaria importanza per la cantante, tanto da portarla a lascare gli studi di Amici: "Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne".