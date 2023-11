Harry non guarderà la sesta stagione di The Crown, non vuole avere traumi non necessari Il principe Harry ha dichiarato che non vedrà la sesta stagione di The Crown, dove verrà raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita: la morte della madre Lady Diana. Il secondogenito della principessa non vuole subire dei traumi che ritiene siano non necessari.

A cura di Ilaria Costabile

La prima parte della sesta stagione di The Crown è approdata su Netflix il 16 novembre, quando sulla piattaforma streaming sono stati resi disponibili i primi quattro episodi dell'ultimo capitolo della serie che ha raccontato la storia della famiglia reale inglese ed è riuscita ad appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo. Non sono mancate critiche, in questi anni, da parte di chi ha guardato con sospetto le modalità di racconto delle vicende che hanno visto come protagonisti i membri della Royal Family, e anche in questo frangente ad avanzare delle remore sulla visione delle nuove puntate è stato il Principe Harry.

La decisione di Harry all'uscita di The Crown

Stando a quanto riportato da Deadline, il secondogenito di Lady Diana avrebbe dichiarato di non voler guardare la serie, dal momento che in questa stagione viene affrontato uno dei momenti più difficili della sua storia personale, ovvero la morte di sua madre. Sembrerebbe, secondo quanto riporta la nota testata di settore, che il principe avrebbe chiesto ad un suo caro amico di vedere in anteprima gli episodi per valutare se ci fossero scene che avrebbero potuto provocargli traumi non necessari, mettendolo così sull'attenti, anche a seguito del chiacchiericcio che la serie porta con sé, nei giorni che seguono l'uscita.

Elizabeth Debicki è Lady Diana in The Crown 6

Il trauma di Harry dopo la morte di Lady D

I media britannici, invece, avevano riportato tutt'altro: ad esempio il Daily Telegraph aveva riportato che Harry avrebbe guardato la serie di Peter Morgan, mentre Deadline ha totalmente smentito questa versione. Inoltre sulla testata americana si legge anche che il principe non avrebbe nulla contro gli ideatori della serie, né tantomeno contro Netflix che la distribuisce, ma non vuole rivivere quello che per lui è stato un trauma di cui tutt'oggi porta i segni. Lui stesso, infatti, ha dichiarato come la morte improvvisa e tragica di sua madre abbia avuto delle ripercussioni indelebili sulla sua adolescenza, dal momento che aveva solamente dodici anni quando ha dovuto affrontare questo lutto.