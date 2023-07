Hairy Cherry smette di depilarsi per 20 mila dollari al mese: “I peli crescono e i soldi aumentano” Hairy Cherry è una giovane influencer che guadagna 20 mila dollari al mese grazie ai suoi peli. “Mentre i peli crescono, aumenta il mio conto in banca”. Al Daily Star ha raccontato com’è nata la sua attività su OnlyFans: “Un fan mi offrì 7 mila dollari, in cambio voleva che io non mi depilassi più. E ora eccoci qui”.

A cura di Gaia Martino

Hairy Cherry, 25 anni di Seattle, è arrivata a guadagnare 20 mila dollari al mese semplicemente mostrando le foto del suo corpo non depilato su Only Fans. L'influencer che vanta più di 120 mila followers su Tik Tok e oltre 31 mila su Instagram (il profilo si chiama ittybittycherry), spesso attraverso video e foto incoraggia le donne a non rimuovere i peli dal corpo. Così lei è riuscita ad affermarsi nel mondo social, dopo aver conseguito una laurea in business administration, e oggi lancia messaggi di body positivity, di accettazione del proprio corpo raccontando la sua decisione di non depilarsi più.

Come è nata la sua attività su Only Fans

"Potreste pensare che io sia brutta perché ho i peli, ma io guadagno 20 k di dollari al mese per non depilarmi": così scrive l'influencer e modella di Only Fans in un video Tik Tok mentre mostra fiera i suoi peli sotto le ascelle. In un'intervista Hairy Cherry raccontò che tutto è iniziato quando un suo "fan" le ha regalato 7 mila dollari (circa 6300 euro) per non depilarsi più. "Quindi eccomi qui. Mi sono resa conto che c’era un mercato nell’industria del sex work per ragazze pelose. I miei fan hanno iniziato a chiedermi di farmi crescere i peli ovunque. E mentre i miei peli crescevano, cresceva anche il mio conto in banca".

Intervistata da Daily Star lo scorso giugno, l'influencer ha ammesso che non ha intenzione, per ora, di depilarsi: "Coltivo i miei peli da circa sei mesi e ho smesso di depilarmi completamente otto mesi fa. Mi rasai una parte del corpo perché un fan mi ha offerto circa 5 mila dollari per farlo". Gran parte dei suoi fan "adora i suoi peli", ha spiegato, "Mi incoraggiano". Poi, spesso, si trova anche a dover combattere chi invece non riesce ad accettare l'idea che una donna possa sfoggiare così i suoi peli: "Un ragazzo mi ha dato una mancia di 20 dollari qualche settimana fa invitandomi ad andare a comprare un rasoio. Poi ha annullato l'iscrizione". Nonostante le piaccia l'idea di poter tornare a depilarsi un giorno, ora non ha intenzione di farlo: "Non ne vale la pena adesso".