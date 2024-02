Grave lutto per Gary Sinise di CSI:NY: è morto il figlio Mac a soli 33 anni L’attore di Forrest Gump e CSI:NY annuncia la morte del figlio Mac a soli 33 anni: aveva una rara forma di sarcoma che colpisce la colonna vertebrale ed era stato operato tre volte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gary Sinise ha annunciato la morte di suo figlio Mac Sinise: aveva solo 33 anni. Il ragazzo lottava da cinque anni contro una rarissima forma di tumore, il Cordoma. È morto il 5 gennaio ma la notizia è stata data dall'attore di CSI: NY solo nella giornata di ieri: "La settimana in cui l'album è andato in stampa, Mac ha perso la sua battaglia con il cancro. È morto il 5 gennaio 2024 alle 3:25 del pomeriggio, ed è stato sepolto il 23 gennaio".

Il comunicato di Gary Sinise

Gary Sinise annuncia nel comunicato che "come ogni famiglia che affronta una tale perdita, ci si spezza il cuore e stiamo cercano di gestire la situazione nel miglior modo possibile. Sono così benedetto, fortunato e orgoglioso di essere suo padre". La diagnosi di Cordoma era arrivata nell'agosto del 2018 e l'attore annunciò così la malattia del figlio: "Nel 70% dei casi il tumore iniziale può essere rimosso ed è curato. Ma nel 30% dei casi, forse 90 persone ogni anno, il cancro ritorna". Mac Sinise si era sottoposto a due operazioni alla colonna vertebrale, il male era poi tornato nel 2019 e si era quindi sottoposto a una nuova operazione nel 2019. Il ricordo del padre:

Mac amava i film. Gli abbiamo sempre detto che ci ricordava il soldato alla fine dello straordinario film 1917, che corre attraverso il campo di battaglia, con le bombe che esplodono intorno a lui, facendolo cadere a terra una dopo l'altra, tuttavia lui continua a rialzarsi, rifiutandosi di smettere e continuando a correre in avanti.

Che cos'è il Cordoma, la rara forma di sarcoma che ha colpito il figlio di Gary Sinise

Stando alle informazioni raccolte dall'Istituto Tumori, i cordomi sono particolari forme di sarcoma e hanno aspetti comuni ai tumori epiteliali, che tipicamente insorgono o nel sacro o nella base cranica, cioè ai due estremi della colonna vertebrale. Sono malattie molto rare che hanno poche decine di nuovi casi all’anno in Italia. Si manifestano mediamente intorno ai 60 anni, ma possono insorgere sulla base cranica anche tra i giovani e tra i bambini. Per quanto non molto aggressiva, la malattia può creare metastasi ai polmoni, allo scheletro e al fegato.