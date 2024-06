video suggerito

Gordon Ramsay ha avuto un incidente, lo chef mostra i lividi: “Fortunato a essere ancora vivo” Gordon Ramsay ha avuto un brutto incidente in bicicletta. Lo chef ha raccontato sui social: “Provo ancora dolore, ma il casco mi ha salvato la vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gordon Ramsay ha avuto un incidente in bicicletta. Il noto chef e volto televisivo ha raccontato l'accaduto su Instagram e ne ha approfittato per fare un appello. Ha invitato tutti a non sottovalutare la pericolosità anche di un gesto semplice come andare in bicicletta: "Indossate il casco". In un video, Ramsay ha spiegato: "Sono fortunato a essere ancora vivo. Il casco mi ha salvato la vita. Provo ancora dolore ma la sto superando". Quindi ha sollevato la maglietta e ha mostrato i lividi.

Gordon Ramsay racconta l'incidente in bicicletta

In un post pubblicato su Instagram accompagnato da un video, Gordon Ramsay ha esordito consigliando a tutti di indossare il casco quando si va in bicicletta. Quindi ha evidenziato i motivi per cui ha ritenuto opportuno fare questo appello accorato: "Questa settimana ho avuto un incidente davvero brutto mentre ero in bicicletta nel Connecticut". Lo chef, poi, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Per fortuna non ha riportato conseguenze serie.

Le condizioni di salute dello chef dopo la caduta

Gordon Ramsay ha chiarito di stare bene, nonostante il dolore sia ancora intenso. Non ha riportato fratture, solo alcune escoriazioni che lo fanno sembrare "una patata viola". Ha ringraziato i dottori che si sono presi cura di lui e ha evidenziato come il casco – che diligentemente indossava – gli abbia salvato la vita. Il 16 giugno, negli Stati Uniti, si celebra la festa del papà, per questo ha chiuso il suo post rivolgendo l'invito a tutti i papà di indossare il casco e non trascurare la propria sicurezza:

Sto bene. Non mi sono rotto le ossa né ho riportato ferite gravi, ma sono un po' ammaccato e sembro una patata viola. Sono grato a tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawerence + Memorial Hospital di New London (nel Connecticut) che si sono presi cura di me e mi hanno visitato, ma soprattutto sono grato al mio casco che mi ha salvato la vita. Buona festa del papà a tutti voi e non trascurate la vostra sicurezza.