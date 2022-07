Gloria Guida e Johnny Dorelli: “Restare uniti è stato difficile, tra noi l’ombra dei tradimenti” “Non è stato sempre tutto bello”, ammette l’attrice. “Lui era un uomo che piaceva, sempre in tournée e io mi ritrovavo da sola a casa con una bambina piccola”, dice a proposito del suo amore con Johnny Dorelli lungo 43 anni.

A cura di Giulia Turco

(Foto La Presse)

Gloria Guida e Johnny Dorelli raccontano il loro amore, iniziato negli anni ’70 e ancora solido nonostante alti e bassi. A tenerli insieme, spiegano, è stata la forza di lottare anche nei momenti più difficili e il dialogo, per quanto esposizione pubblica, gelosie e insicurezze li abbiano messi a dira prova.

La nascita della figlia Guendalina

Gloria Guida apre le porte di casa per un’intervista al Corriere della Sera, nonostante Johnny Dorelli sia costretto al riposo perché, ultimamente, non è particolarmente in forze. Il suo racconto riavvolge il nastro di 43 anni d’amore, iniziato in teatro quando Guida era giovane e inesperta, mentre Dorelli era già un monumento. “Eri una Gran gnocca”, riesce a scherzare Dorelli quando gli si chiede cosa lo abbia colpito di Gloria al primo incontro. "Lui mi sbirciava sempre, stavo in scena e vedevo spuntare il suo naso dalle quinte. Era un birbone”, ammette lei.

Oltre 40 anni d'amore tra alti e bassi

Non hanno dubbi sul concordare che il momento più felice della loro storia sia stata la nascita della figlia Guendalina al quale l’artista ha assistito in sala parto, ma non senza un improvviso svenimento. All’epoca Dorelli si era separato da Catherine Spaak e aveva già avuto un figlio più piccolo e uno più grande da Lauretta Masiero. I suoi figli però non hanno mai fatto pesare alla nuova compagna la sua presenza in famiglia, anzi. I problemi sorti tra loro avrebbero avuto ben altre origini e non hanno timore ad ammettere che in 40 anni insieme li hanno vissuti tra alti e bassi. “Non è stato sempre tutto bello”, ammette l’attrice.

(Foto La Presse)

I sospetti reciproci di tradimento

“Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno e io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì quando i teatri erano chiusi”, racconta. “Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amavo solo me”, spiega Gloria Guida al Corriere. A mettere benzina sul fuoco, in più occasioni, il sospetto di possibile tradimenti: “L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me”.