La rabbia di Gloria Guida: "Ora che è morto, Alvaro Vitali è un genio. Quando soffriva perché non lavorava non se lo filavano" Gloria Guida ha rimarcato l'ipocrisia del mondo dello spettacolo: "Sono arrabbiata, Alvaro Vitali urlava che voleva lavorare, che soffriva per la mancanza di lavoro e di proposte, nessuno lo accontentava".

A cura di Daniela Seclì

Gloria Guida è intervenuta nel corso della puntata de La volta buona trasmessa mercoledì 25 giugno. L'attrice, che ha avuto modo di condividere il set con Alvaro Vitali, ha voluto ricordare l'attore scomparso ieri. Poi, si è detta arrabbiata per l'ipocrisia che caratterizza il mondo dello spettacolo. Anche a Vitali, come a tanti altri artisti, è capitato di essere lasciato solo durante la sua vita e di essere definito "un genio" dopo la morte.

Gloria Guida ricorda Alvaro Vitali

Gloria Guida ha ricordato il collega Alvaro Vitali. L'attrice è intervenuta telefonicamente nel corso del programma di Rai1 La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Ha detto di reputarsi fortunata per avere avuto modo di lavorare sia con Alvaro Vitali che con altri grandi attori:

Io ho avuto la fortuna di lavorare con Alvaro Vitali. Ho fatto un film con lui, Lino Banfi e altri grandi nomi dell'epoca e ho dei ricordi molto piacevoli, di una persona che lavorava ma che si divertiva.

La protesta di Gloria Guida contro l'ipocrisia del mondo dello spettacolo

Gloria Guida, poi, ha confidato: "Sono un po' arrabbiata". Quindi ha spiegato il motivo del suo malumore: "Sono arrabbiata perché si ricorda Alvaro adesso che non c'è più, mentre quando urlava che voleva lavorare, che soffriva per la mancanza di lavoro e di proposte, nessuno lo accontentava per non dire che nessuno se lo filava". E ha concluso il suo sfogo dicendo che quello che è capitato ad Alvaro Vitali, è successo anche a lei:

Adesso non c'è più e tutti a dire: "Era bravissimo, era un genio, era simpatico, era un grande inventore". Perché questa ipocrisia in questo mondo? E purtroppo fa parte anche della mia vita, mi dispiace doverlo dire ma è così per tanti attori che non meriterebbero di rimanere a casa, ma meriterebbero di lavorare e fare tante cose belle come lui avrebbe potuto continuare a fare personaggi adatti a lui, anche perché era bravo, aveva i tempi giusti ed era geniale nelle sue cose. Mi dispiace molto questa cosa.