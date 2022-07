Alessia Marcuzzi: “Con Mediaset non c’è stato un tradimento, i rapporti evolvono” La conduttrice, alla vigilia della partenza della sua avventura su Rai2 con Boomerissima, torna alla rottura con Mediaset dello scorso anno: “I rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. Chi vede una rottura sbaglia”.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno di Alessia Marcuzzi in Tv è solo questione di tempo. La conduttrice sarà presto al timone di un nuovo programma, Boomerissima, in onda su Rai2 a partire dal prossimo autunno. Una nuova sfida, per lei che ha trascorso tutta la sua carriera professionale a Mediaset e che solo un anno fa annunciava il divorzio dall'azienda di Cologno Monzese per concedersi un anno sabbatico.

La rottura con Mediaset di un anno fa

Ora ritorna e per la prima volta ha raccontato questa pausa in un'intervista, che rompe un lungo silenzio. Lo ha fatto al settimanale Oggi, confidando le sensazioni vissute in questi mesi, prodigandosi anche nel tentativo di fugare le ricostruzioni di una rottura con Mediaset, che tale non sarebbe stata: "Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”.

Come sarà Boomerissima

Un programma, Boomerissima, di cui ha parlato proprio nel corso dell'intervista, descrivendo i tratti del programma. “Un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials. L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni espero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata”.

Il sentore che Alessia Marcuzzi potesse tornare in televisione passando dalla Rai era arrivato con la sua ospitata a Domenica In dello scorso maggio, vera prima uscita pubblica a distanza di mesi dalla fine della sua esperienza ventennale in Mediaset. In quel caso aveva confidato a Mara Venier: "È passato un anno, fa strano essere qui, che bello. Il Covid ha cambiato la percezione di tutti. Sono una donna fortunata e mi sono presa un periodo di tempo, quindi l'ho potuto fare, però quando poi quella lucetta rossa si accende se ce l'hai dentro ti manca".