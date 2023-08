Giulia Stabile vola a Barcellona per fare una sorpresa alla sua famiglia, i nonni vivono all’estero Sorpresa riuscita per Giulia Stabile, ballerina vincitrice di Amici volata a Barcellona per poter riabbracciare i suoi nonni. La giovane ha condiviso sui social l’accoglienza ricevuta all’arrivo.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Stabile ha approfittato delle vacanze estive per volare a Barcellona e fare una sorpresa ai suoi nonni. La ballerina vincitrice di Amici, oggi tra i professionisti del talent show oltre che alla conduzione di Tu sì que vales insieme a Martin Castrogiovanni e ad Alessio Sakara, ha voluto sorprendere i nonni, presentandosi a casa loro senza avvisare delle visita. L’accoglienza ricevuta in Spagna l’ha fatto sentire accolta. Del resto la ballerina non ha mai nascosto di avere uno splendido rapporto con i familiari della madre spagnola trasferitasi in Italia.

La reazione della nonna di Giulia Stabile

La nonna di Giulia si è sciolta in lacrime davanti all’arrivo della nipote che non vedeva da tempo. Si tratta della madre di Susi Castaner, mamma spagnola di Stabile. Il padre Carlo Stabile, invece, è italiano. Entrambi i genitori hanno accompagnato la figlia a Barcellona, come testimoniato dalle foto postate sui social.

Il rapporto di Giulia Stabile con la nonna e il viaggio a Barcellona con Sangiovanni

Giulia aveva già raccontato di avere un ottimo rapporto con la nonna durante l’intervista rilasciata a Verissimo a poche settimane dalla sua vittoria. “Sono qui seduta che ti penso e ricordo quando eri piccola e venivi a casa. E ballavi sempre dappertutto. Eri così felice. Hai lottato tanto e alla fine ci sei riuscita. Sono molto contenta e fiera di essere tua nonna”, le aveva detto la nonna in un video messaggio trasmesso nello studio della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Non è la prima volta che la ballerina raggiunge Barcellona per fare una sorpresa alla nonna. Già nel 2021, Stabile era volata in Spagna portando con sé Sangiovanni, l’ex fidanzato conosciuto ad Amici. Era stata l’occasione per presentarlo anche alla parte della sua famiglia che ancora non lo aveva conosciuto.