Giulia Belmonte, compagna di Stash: “Ero con le mie figlie e un’auto ci è venuta addosso. È stato uno spavento”

Giulia Belmonte, giornalista e compagna di Stash, ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente mentre si trovava in automobile con le figlie Grace e Imagine: “Un’auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso, è stato un grande spavento”.

Disavventura per Giulia Belmonte e le figlie Imagine e Grace, nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022. La giornalista, compagna del cantante Stash, è stata tamponata da una macchina mentre si trovava in un parcheggio e ha raccontato di essersi spaventata: "Eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere".

Con una storia pubblicata su Instagram, Giulia Belmonte ha raccontato cosa le è successo domenica 14 giugno. "Ieri mi sono spaventata tanto. Ero in macchina con le mie bimbe, eravamo ferme ad aspettare mia madre quando all'improvviso, un'auto uscita in retromarcia da un parcheggio vicino ci è venuta addosso", ha raccontato sui social. Belmonte si trovava in auto con le figlie, quando un altro veicolo le è venuto addosso in modo inaspettato: "È stato un grande spavento, soprattutto perché eravamo completamente ferme e non ci aspettavamo una situazione del genere". Nessuna di loro è rimasta ferita. Il motivo dello scontro è stata, probabilmente, la disattenzione del guidatore: "La persona alla guida era ovviamente distratta. Ma in strada, le distrazioni non sono accettabili: un attimo di disattenzione può mettere in pericolo la vita degli altri. Guidiamo con responsabilità, sempre".

Giulia Belmonte è una giornalista di professione, con un passato in tv: tra le sue prime apparizioni, quella al fianco dell'ex gieffino Aristide Malnati nel programma Storie e Misteri. Nel 2019 è iniziata la storia d'amore con Stash, con cui è diventata madre per due volte: la prima nel 2020 con l'arrivo di Grace e la seconda con Imagine nel 2022. "Giulia è un miracolo, è arrivata da un giorno all'altro ed è la persona più bella che io abbia mai conosciuto. Mi rende migliore, da quando è arrivata lei è tutto più bello", aveva raccontato il cantante dei The Kolors a proposito della storia d'amore con la compagna.